https://sputnik-georgia.ru/20240215/vybory-2024-v-gruzii-natsdvizhenie-sozdaet-shkolu-zaschitnikov-golosov-286328323.html

Выборы 2024 в Грузии: "Нацдвижение" создает школу защитников голосов

Выборы 2024 в Грузии: "Нацдвижение" создает школу защитников голосов

Учеников новой школы планируют обучать законам, связанным с избирательным процессом 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T14:28+0400

2024-02-15T14:28+0400

2024-02-15T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" создает школу защитников голосов избирателей, где желающих будут обучать механизмам контроля за предстоящими парламентскими выборами, заявил председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Между тем министерство иностранных дел Грузии в начале текущей недели направило письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи с тем, чтобы пригласить наблюдателей за предстоящими парламентскими выборами. В письме подчеркивается, что Грузия готова максимально способствовать эффективному выполнению наблюдателями своих функций. Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами>>Долгосрочная миссия ОБСЕ/БДИПЧ прибывает в страну за несколько месяцев до выборов и следит за ходом предвыборной кампании и ситуацией в стране. Краткосрочная миссия прибывает за несколько дней до голосования и следит непосредственно за ходом выборов и подсчетом голосов. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, леван хабеишвили, обсе, единое национальное движение