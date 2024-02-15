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Зарубежные поездки и благотворительность – траты президента Грузии в 2023 году
Зарубежные поездки и благотворительность – траты президента Грузии в 2023 году
В 2019 году президент Грузии объявила, что будет перечислять свою зарплату в специальный фонд 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потратила в 2023 году более 48 тысяч лари (около 18 тысяч долларов) из своего кармана на несогласованные с правительством визиты в Европу, говорится в декларации главы государства за минувший год. Доход президента с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 84,2 тысячи лари (около 32 тысяч долларов). Из этой суммы на благотворительность глава государства потратила 55,2 тысячи лари (около 21 тысячи долларов). В 2019 году президент Грузии объявила, что будет перечислять свою зарплату в специальный фонд. Президент Грузии отправилась в Мюнхен для участия в конференции по безопасности >>За то, что Зурабишвили без одобрения правительства совершала зарубежные визиты, в прошлом году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента. Ей не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , политика
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , политика
Зарубежные поездки и благотворительность – траты президента Грузии в 2023 году
23:01 15.02.2024 (обновлено: 23:54 15.02.2024)
В 2019 году президент Грузии объявила, что будет перечислять свою зарплату в специальный фонд
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потратила в 2023 году более 48 тысяч лари (около 18 тысяч долларов) из своего кармана на несогласованные с правительством визиты в Европу, говорится в декларации главы государства за минувший год.
Доход президента с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 84,2 тысячи лари (около 32 тысяч долларов). Из этой суммы на благотворительность глава государства потратила 55,2 тысячи лари (около 21 тысячи долларов).
В 2019 году президент Грузии объявила, что будет перечислять свою зарплату в специальный фонд.
За то, что Зурабишвили без одобрения правительства совершала зарубежные визиты, в прошлом году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента. Ей не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.