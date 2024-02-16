https://sputnik-georgia.ru/20240216/glava-mid-gruzii-posetit-vengriyu-286346346.html

Глава МИД Грузии посетит Венгрию

Глава МИД Грузии посетит Венгрию

Премьер Венгрии Виктор Орбан является ярым сторонником Грузии на пути вступления в Евросоюз 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T12:12+0400

2024-02-16T12:12+0400

2024-02-16T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили посетит Венгрию, где проведет встречи на высоком уровне, сообщает телеканал "Рустави 2". Глава внешнеполитического ведомства Грузии направится в Венецию из Турции, где в рамках двухдневного официального визита также состоялись встречи и переговоры высокого уровня. Грузия и Турция, так же как и Грузия и Венгрия, являются стратегическими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ярым сторонником Грузии на пути вступления в Евросоюз и не раз фиксировал свою позицию по этому поводу. Как заявил Орбан во время своего визита в Грузию в октябре 2023 года, Грузии должна быть предоставлена возможность сблизиться с Европой – это страна, которая особенно заслуживает предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Заявление об этом Орбан сделал в преддверии саммита ЕС в декабре 2023 года, в ходе которого и было принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции – депутат >>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венгрия, европа, турция, виктор орбан, илья дарчиашвили, всемирный банк