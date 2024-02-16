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Хазарадзе разбогател за счет населения Грузии – депутат
Хазарадзе разбогател за счет населения Грузии – депутат
Политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T14:14+0400
2024-02-16T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, который разбогател за счет граждан, грозит изгнанием тому, кто пожертвовал Грузии миллиарды, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам 26 октября 2024 года Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Он обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" в служении России, заявив, что "его место в Кремле". "Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет", – сказал Хазарадзе. По словам депутат, ничего хорошего для Хазарадзе из этого не выйдет. Как отметил Давитулиани, когда Хазарадзе говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах. "Мамука Хазарадзе выходит и заявляет, что у него 6%. Он приходит к власти с 6% и намерен осуществить репрессии против основателя "Грузинской мечты". Он взял на себя роль прокурора", – отметил депутат. При этом политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи. "Почему Мамука Хазарадзе говорит о процентах. Ассоциации, как правило, уходят в другом направлении... Когда он говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах. Я бы посоветовал, чтобы это слово исчезло из его словаря", – заявил депутат. Хазарадзе был мародером при Саакашвили – председатель "Грузинской мечты">>Как отметил Давитулиани, кто, куда и как поедет, к счастью, в этой стране он определить не может. "Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" будут там, где они есть и где они хотят быть, при поддержке грузинского народа, в то время как Мамука Хазарадзе будет там, где его место – в процентах, в запутывании цифр и жонглировании", – отметил Давитулиани. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили накануне попросил журналистов называть Хазарадзе преступником, так как его судили и признали виновным в мошенничестве. Суд признал Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорил к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, москва, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, тбилиси, москва, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Хазарадзе разбогател за счет населения Грузии – депутат
14:14 16.02.2024 (обновлено: 14:35 16.02.2024)
Политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, который разбогател за счет граждан, грозит изгнанием тому, кто пожертвовал Грузии миллиарды, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани.
Главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам 26 октября 2024 года Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Он обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" в служении России, заявив, что "его место в Кремле". "Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет", – сказал Хазарадзе.
"Когда человек выходит и говорит, что Бидзина Иванишвили будет в Москве, и придает репрессивный оттенок своему заявлению, где справедливость?! С одной стороны есть человек, банку которого задолжала половина Грузии, этот долг ассоциируется с ним, а с другой стороны есть человек, который потратил три миллиарда долларов на благотворительность в этой стране", – заявил Давитулиани.
По словам депутат, ничего хорошего для Хазарадзе из этого не выйдет. Как отметил Давитулиани, когда Хазарадзе говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах.
"Мамука Хазарадзе выходит и заявляет, что у него 6%. Он приходит к власти с 6% и намерен осуществить репрессии против основателя "Грузинской мечты". Он взял на себя роль прокурора", – отметил депутат.
При этом политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи.
"Почему Мамука Хазарадзе говорит о процентах. Ассоциации, как правило, уходят в другом направлении... Когда он говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах. Я бы посоветовал, чтобы это слово исчезло из его словаря", – заявил депутат.
Как отметил Давитулиани, кто, куда и как поедет, к счастью, в этой стране он определить не может.
"Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" будут там, где они есть и где они хотят быть, при поддержке грузинского народа, в то время как Мамука Хазарадзе будет там, где его место – в процентах, в запутывании цифр и жонглировании", – отметил Давитулиани.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили накануне попросил журналистов называть Хазарадзе преступником, так как его судили и признали виновным в мошенничестве.
Суд признал Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорил к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.