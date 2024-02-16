https://sputnik-georgia.ru/20240216/khazaradze-razbogatel-za-schet-naseleniya-gruzii--deputat-286348309.html

Хазарадзе разбогател за счет населения Грузии – депутат

Хазарадзе разбогател за счет населения Грузии – депутат

Политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T14:14+0400

2024-02-16T14:14+0400

2024-02-16T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, который разбогател за счет граждан, грозит изгнанием тому, кто пожертвовал Грузии миллиарды, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам 26 октября 2024 года Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Он обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" в служении России, заявив, что "его место в Кремле". "Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет", – сказал Хазарадзе. По словам депутат, ничего хорошего для Хазарадзе из этого не выйдет. Как отметил Давитулиани, когда Хазарадзе говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах. "Мамука Хазарадзе выходит и заявляет, что у него 6%. Он приходит к власти с 6% и намерен осуществить репрессии против основателя "Грузинской мечты". Он взял на себя роль прокурора", – отметил депутат. При этом политик посоветовал оппозиционеру больше не использовать слово "проценты" в своей речи. "Почему Мамука Хазарадзе говорит о процентах. Ассоциации, как правило, уходят в другом направлении... Когда он говорит о процентах, все автоматически вспоминают о своих долгах. Я бы посоветовал, чтобы это слово исчезло из его словаря", – заявил депутат. Хазарадзе был мародером при Саакашвили – председатель "Грузинской мечты">>Как отметил Давитулиани, кто, куда и как поедет, к счастью, в этой стране он определить не может. "Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" будут там, где они есть и где они хотят быть, при поддержке грузинского народа, в то время как Мамука Хазарадзе будет там, где его место – в процентах, в запутывании цифр и жонглировании", – отметил Давитулиани. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили накануне попросил журналистов называть Хазарадзе преступником, так как его судили и признали виновным в мошенничестве. Суд признал Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорил к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, москва, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия