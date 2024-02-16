https://sputnik-georgia.ru/20240216/nachnetsya-korruptsiya--deputat-o-vozmozhnom-naznachenii-beseliya-glavoy-komissii-po-pomilovaniyu-286360048.html

Начнется коррупция – депутат о возможном назначении Беселия главой комиссии по помилованию

Начнется коррупция – депутат о возможном назначении Беселия главой комиссии по помилованию

C 2019 года дела осужденных вместо комиссии по помилованию рассматривает соответствующая служба администрации президента Грузии 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T19:03+0400

2024-02-16T19:03+0400

2024-02-16T19:03+0400

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высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Назначение лидера оппозиционной партии "За справедливость" Эки Беселия на пост председателя Государственной комиссии по помилованию при президенте Грузии приведет к коррупции в администрации главы государства, заявил депутат парламента Грузии от партии "Граждане" Алеко Элисашвили. По информации СМИ, Саломе Зурабишвили планирует восстановить Государственную комиссию по помилованию при президенте Грузии и назначить ее председателем Эку Беселия. Сама Беселия на данном этапе не подтверждает информацию о ее возможном назначении на пост главы комиссии. По его словам, в свое время Беселия "торговала судьбами заключенных", поэтому выразил надежду, что Зурабишвили такой ошибки не допустит. Элисашвили призвал президента хорошо подумать и не вовлекать в беду себя, страну, заключенных и членов их семей. Депутат парламента Грузии выиграла иск у депутата Горсовета Тбилиси>>Примечательно, что в 2016 году Беселия внесла иск против Элисашвили, обвинив его в клевете и оскорблении. Дело касается заявлений, сделанных Элисашвили 22 декабря 2015 года в передаче "Арчевани" в эфире ТВ Rustavi2. Депутат утверждал, что в тот период, когда он возглавлял комиссию по помилованию заключенных при президенте Грузии в 2013-2014 годах, Беселия, на тот момент будучи депутатом от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и вице-спикер, ныне судья Конституционного суда Манана Кобахидзе проявляли нездоровый интерес к фигурантам т. н. кокаинового дела и были заинтересованы в их освобождении.Кто такая Эка Беселия?Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. В этом списке оказались судьи, которые при власти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили принимали скандальные решения по делам представителей на то время оппозиционной "Грузинской мечты", а также те, кого в последнее время обвиняли в "клановом управлении" судом. Оппозиционер может возглавить комиссию по помилованию при президенте Грузии?>>Несмотря на то, что Высший совет юстиции отозвал список, а парламентское большинство решило разработать четкие критерии отбора судей, убедить Беселия в благих намерениях уже никому не удалось. Она начала свою политическую игру. В феврале 2019 года Беселия инициировала приостановку до конца 2025 года процесса бессрочного назначения судей в городские, районные и апелляционные суды, а когда законопроект провалился, покинула правящую партию. Примечательно, что Беселия стояла у истоков создания "Грузинской мечты". Вслед за Беселия ряды большинства и "Грузинской мечты" покинули Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили, Звиад Квачантирадзе, Бека Нацвлишвили, Гия Жоржолиани, Мириан Циклаури, Коба Нарчемашвили и Леван Коберидзе. В результате "Грузинская мечта" лишилась конституционного большинства. Помилование В 2019 году Зурабишвили изменила правила помилования, согласно которым дела осужденных вместо комиссии по помилованию должна рассматривать соответствующая служба президентской администрации. Помилование – прерогатива президента. Решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному. После помилования с осужденного снимается судимость. Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.

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политика, новости, грузия, алеко элисашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, эка беселия, высший совет юстиции