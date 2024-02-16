https://sputnik-georgia.ru/20240216/naskolko-ekonomika-gruzii-zavisit-ot-torgovykh-otnosheniy-s-rossiey-286356551.html

Насколько экономика Грузии зависит от торговых отношений с Россией?

Насколько экономика Грузии зависит от торговых отношений с Россией?

Россия занимает вторую строчку в списке основных торговых партнеров Грузии, уступая первенство Турции. По каким товарным группам страны активно торгуют... 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T17:31+0400

2024-02-16T17:31+0400

2024-02-16T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2023 году сократился на 3% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от общего торгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3% и составил 657 миллионов долларов. Импорт из России в Грузию в 2023 году сократился на 5% и составил 1,7 миллиарда долларов. Импорт нефтепродуктов сократился на 11,2% по сравнению с 2022 годом. Импорт пшеницы – на 8,9%. Вырос на 16,7% импорт природного и попутного газов из России и составил 131,2 миллиона долларов. Доля российского газа составила 29,5% от общего импорта. В 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Что касается электроэнергии, в 2023 году выработка превзошла потребление, поэтому Грузия почти не потребляла импортированную и даже поставила на экспорт рекордные 1,5 миллиарда киловатт-часов. Тем не менее, 786,55 миллиона киловатт-часов поступило из России – 99,6% от всего импорта электроэнергии. Больше всего от российского рынка зависит экспорт грузинского вина – 65% от общего экспорта, что является самым высоким показателем с 2005 года. В 2023 году экспорт вина в Россию вырос на 4,6% и составил 168,3 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию за 2023 год лидером является Россия, откуда поступило около 1 523,4 миллиона долларов – 36,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию, в 2023 году страну посетили 1,4 миллиона граждан РФ, что на 30,5% больше по сравнению с 2022 годом. Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика >>Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – 938,4 миллиона долларов, на 4,7% больше, чем в 2022 году (всего доходы Грузии от международных путешественников в прошлом году составили 4,1 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, россия, грузино-российские отношения