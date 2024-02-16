https://sputnik-georgia.ru/20240216/s-kem-u-gruzii-oformleny-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle--286360673.html

С кем у Грузии оформлены соглашения о Свободной торговле

С кем у Грузии оформлены соглашения о Свободной торговле

В 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле Грузии с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем 16.02.2024, Sputnik Грузия

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Кроме того, Грузия выражает готовность активно работать над возобновлением переговоров о свободной торговле с Саудовской Аравией. Страны начали переговоры о Свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19.На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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