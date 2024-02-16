https://sputnik-georgia.ru/20240216/sbornaya-gruziya-po-futbolu-sokhranila-pozitsiyu-v-reytinge-fifa-286343202.html

Сборная Грузия по футболу сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Грузия по футболу сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Грузии в новом рейтинге расположилась между командами Гвинеи и Гондураса 16.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. ФИФА опубликовала первый в 2024 году обновленный рейтинг национальных сборных – Грузия по-прежнему находится на 77-м месте. У Грузии 1312,45 очка. Она расположилась между командами Гвинеи и Гондураса. А возглавляет рейтинг по-прежнему действующий чемпион мира – Аргентина. Сборная Грузии со времени предыдущего рейтинга, опубликованного в конце ноября 2023 года, не проводила матчи. Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: 1 (1). Аргентина – 1855,20 балла 2 (2). Франция – 1845,44 3 (3). Англия – 1800,05 4 (4). Бельгия – 1798,46 5 (5). Бразилия – 1784,09 Рейтинг участников плей-офф Лиги С Евро-2024: 49 (51). Греция – 1435,95 85 (83) Люксембург – 1285,41 100 (100). Казахстан – 1215,16 Рейтинг соперников сборной Грузии в группе В1 Лиги наций: 24 (26). Украина – 1553,35 40 (41). Чехия – 1494,04 64 (66). Албания – 1382,69. Для сравнения: пять лет назад в феврале 2019 года Грузия занимала 91 место. Мартовские матчи за выход на чемпионат Европы Всего лишь через месяц с небольшим сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Сборная Грузии сыграет с победителем пары 26 марта. Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии >>Полуфинальный матч с Люксембургом пропустит один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия. Из-за трех желтых карточек он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной. Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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