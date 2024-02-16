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В университеты Грузии возвращается онлайн-обучение?
В университеты Грузии возвращается онлайн-обучение?
Практика онлайн-обучения в университетах Грузии активно была внедрена и применена в период пандемии коронавируса 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Дистанционное обучение может стать доступным для некоторых профессий в университетах Грузии, говорится в плане правительства на весеннюю сессию парламента. Соответствующее изменение планируется внести в закон "О высшем образовании". Электронное обучение будет частично разрешено на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Министерство образования и науки Грузии установит перечень тех профессий, которых частично или полностью коснется это новшество. Проблемы в сфере образования Грузии – новое исследование и громкая отставка >>Практика онлайн-обучения в университетах Грузии активно была внедрена и применена в период пандемии коронавируса. Тогда все образовательные учреждения были вынуждены перейти на новую модель онлайн-обучения. Именно в тот период были внедрены в учебный процесс разные онлайн-платформы и порталы. Согласно данным "Сакстат", в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учились более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. К началу 2022-2023 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. При этом 64,5% высших учебных заведений расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, образование в грузии
В университеты Грузии возвращается онлайн-обучение?
19:42 16.02.2024 (обновлено: 19:51 16.02.2024)
Практика онлайн-обучения в университетах Грузии активно была внедрена и применена в период пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Дистанционное обучение может стать доступным для некоторых профессий в университетах Грузии, говорится в плане правительства на весеннюю сессию парламента.
Соответствующее изменение планируется внести в закон "О высшем образовании".
Электронное обучение будет частично разрешено на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Министерство образования и науки Грузии установит перечень тех профессий, которых частично или полностью коснется это новшество.
Практика онлайн-обучения в университетах Грузии активно была внедрена и применена в период пандемии коронавируса. Тогда все образовательные учреждения были вынуждены перейти на новую модель онлайн-обучения. Именно в тот период были внедрены в учебный процесс разные онлайн-платформы и порталы.
Согласно данным "Сакстат", в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учились более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году.
К началу 2022-2023 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. При этом 64,5% высших учебных заведений расположены в Тбилиси.