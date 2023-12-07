https://sputnik-georgia.ru/20231207/problemy-v-sfere-obrazovaniya-gruzii---novoe-issledovanie-i-gromkaya-otstavka-284760337.html

Проблемы в сфере образования Грузии – новое исследование и громкая отставка

Проблемы в сфере образования Грузии – новое исследование и громкая отставка

Грузия по всем критериям отстает минимум на один уровень от средних показателей образования в 81 стране, говорится в исследовании 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T00:11+0400

2023-12-07T00:11+0400

2023-12-07T00:33+0400

грузия

новости

общество

министерство образования и науки грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455938_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_62f63d84ef86f76a99b5c211c1ffc864.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Исследование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся в Грузии сработала как бомба замедленного действия – оказалось, что грузинские школьники в 10 классе не могут использовать информацию из разных источников и сложные формы для решения задач. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся опубликовала отчет за 2022 год, согласно которому Грузия не смогла улучшить показатели образования с 2018 года и учащиеся 10-класса достигли лишь второго уровня образования из шести, что предполагает решение простейших задач с полной предоставленной информацией и действовать рутинно по инструкции. Отмечается, что уровень образования по сравнению с 2015 годом упал на 6,5% по критерию естествознания, на 3,4% – по критерию математики, на 6,7% – по критерию чтения. Что ждет систему Минобразования Грузии?>>При этом Грузия отстает по всем критериям минимум на один уровень от средних показателей образования в 81 стране. По критерию математики страна набрала 390 баллов при среднем мировом показателе 472, по чтению – 374 балла при среднем балле в мире 476, по естественным наукам – 384 при среднем показателе в мире 485 баллов. Исследование выявило серьезные проблемы с образованием в сельских школах. В городах уровень образования выше, особенно по математике и естественным наукам, и достигает третьего уровня – это умение использовать информацию из разных источников, прибегая к сложным двумерным формам и диаграммам. Кроме того, уровень образования в частных школах по всем трем критериям – математика, чтение и естественные науки – значительно превышает показатели государственных школ, хоть и снизился по сравнению с прошлыми показателями 2018 и 2015 годов. Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку>>Все данные исследования обнародовал Национальный центр оценок и экзаменов, который проводил тестирования в Грузии для организации. Уже на следующий день директор центра Софио Горгодзе объявила о своей отставке. И хотя сама Горгодзе утверждает, что решение она приняла уже давно, многие эксперты в этом сомневаются – слишком уж скандальными стали результаты, опубликованные ее ведомством. Между тем в министерстве образования связывают результаты исследования с проблемой образования в период пандемии коронавируса Сovid-19. На сегодняшний день в Грузии активно идет работа над новой реформой образования для стимуляции процесса обучения. Так, Минобразования уже изменило Национальный учебный план, в том числе с точки зрения методологии и системы оценок. Целью новшеств является предоставление школам и педагогам больше свободы в планировании обучения и систем преподавания. До этого по каждому предмету существовала четкая инструкция, как должно строиться обучение и как должны планироваться уроки. А также школы получили право самостоятельно строить сетку уроков и внедрять свои системы оценок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии