https://sputnik-georgia.ru/20240216/vozdukh-v-gruzii-zagryaznen---spetsialisty-rasprostranili-preduprezhdenie-286354967.html

Воздух в Грузии загрязнен – специалисты распространили предупреждение

Воздух в Грузии загрязнен – специалисты распространили предупреждение

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жителей Грузии предупредили о загрязнении атмосферного воздуха в стране в пятницу, отметив, что нет повода для паники. 16.02.2024, Sputnik Грузия

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новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жителей Грузии предупредили о загрязнении атмосферного воздуха в стране в пятницу, отметив, что нет повода для паники. В пятницу в Тбилиси и некоторых других районах Грузии жители наблюдают природное явление, похожее на туман. По данным Национального агентства окружающей среды, в атмосферном воздухе зафиксировано увеличение количества твердых частиц PM10 и PM2.5, которое связано с транспограничным загрязнением. В агентстве отметили, что транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением, поэтому нет повода для паники. Сотрудники агентства окружающей среды Грузии продолжают беспрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. С детальной информацией о качестве воздуха можно ознакомиться на сайте.Чем мы дышим? За загрязнение воздуха в Грузии оштрафовали более 3,5 тысячи водителей>>В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – из Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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