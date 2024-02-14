https://sputnik-georgia.ru/20240214/chem-my-dyshim-za-zagryaznenie-vozdukha-v-gruzii-oshtrafovali-bolee-35-tysyachi-voditeley-286291055.html

Чем мы дышим? За загрязнение воздуха в Грузии оштрафовали более 3,5 тысячи водителей

Чем мы дышим? За загрязнение воздуха в Грузии оштрафовали более 3,5 тысячи водителей

Больше всего нарушений выявлено в грузинской столице 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. С 4 сентября 2023 года по сей день на дрогах Грузии оштрафовали 3 533 водителя за превышение содержания вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу с автомобильными выхлопами, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. В прошлом году было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (1 614), далее следуют Кутаиси (769), Батуми (646), Рустави (504). Из 3 533 штрафов 3 030 были выписаны на имя физического лица, а 503 – на имя юридических лиц. На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения>>2 033 штрафные квитанции были выписаны в отношении водителей легковых автомобилей, 1297 – водителей микроавтобусов, 202 – водителей грузовых автомобилей, а 1 – водителя автобуса. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель штрафуется на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Юридическое лицо штрафуется на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. Проверить штрафы граждане могут на сайте: www.des.gov.ge. Заплатить штрафы можно на сайте министерства внутренних дел: www.videos.police.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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