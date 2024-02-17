https://sputnik-georgia.ru/20240217/gruziya-prodvigaet-svoe-kino-na-berlinskom-kinofestivale-286373275.html

Грузия продвигает свое кино на Берлинском кинофестивале

Грузия продвигает свое кино на Берлинском кинофестивале

Представители грузинской делегации знакомятся с представителями различных продюсерских компаний 17.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Делегация из Грузии в рамках 77-го Берлинского кинофестиваля активно проводит встречи для продвижения грузинского кино и налаживания контактов с ведущими представителями отрасли, сообщили в Национальном центре кинематографии.С 15 по 25 февраля в Берлине проходит 74-й Международный кинофестиваль, в рамках которого организована Европейская киноярмарка (EFM), где представлен стенд Грузии. Стенд Грузии на ярмарке представляет богатейшее наследие грузинского кино, новые проекты и популяризирует страну как самую важную страну для кинопроизводства в Восточной Европе, отметили в Киноцентре. Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в 30 кинотеатрах Италии>>Для надлежащей презентации грузинского кино в составе делегации много режиссеров и продюсеров, которые знакомятся с представителями различных продюсерских компаний и составляют планы по созданию совместного производства, а также по развитию кинопроизводства страны.В ходе фестиваля планируется рекламировать и продвигать Грузию как привлекательную страну для кинопроизводства. В связи с этим представители правительственной программы "Снимай в Грузии" работают вместе с командой Национального киноцентра на стенде Грузии. Кроме того, в рамках кинофестиваля грузинская актриса Саломе Демурия, сыгравашя роль в фильме Русудан Глурджидзе "Антиквариат", будет награждена 19 февраля как одна из 10 победителей конкурса "Восходящая звезда" международной организации по продвижению фильмов Европейского кино European Film Promotion.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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