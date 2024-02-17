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Оппозиционеры обманом пытаются завоевать голоса избирателей – лидер правящей партии Грузии
Оппозиционеры обманом пытаются завоевать голоса избирателей – лидер правящей партии Грузии
Оппозиция, как и правящая партия, борется за 20% голосов неопределившихся избирателей, заявил Мамука Мдинарадзе 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T14:32+0400
2024-02-17T14:32+0400
2024-02-17T15:13+0400
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Лидер движения "Ахали" Ника Гварамия и лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе обманом пытаются завоевать голоса неопределившихся избирателей перед парламентскими выборами, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".При этом, по словам Мдинарадзе, нельзя верить в то, что Гварамия не является членом крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение". Гварамия, который был одной из самых весомых фигур при президентстве Михаила Саакашвили, спустя 12 лет после смены власти заявил, что это должно было произойти, заявив о перегибах в правлении. Это признание бывшего замгенпрокурора и экс-министра юстиции в правящей "Грузинской мечте" расценили как попытку отмежеваться от бывшей партии власти "Единое национальное движение", чтобы расположить к себе избирателей на предстоящих парламентских выборах. Гварамия является главным пропагандистом "Нацдвижения" – оппозиционер>>Еще в конце 2023 года Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Эти партии лидеры "Грузинской мечты" называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". На сегодняшний день совладелец и генеральный директор одного из самых рейтинговых опозиционнных телеканалов Грузии "Мтавари архи" Ника Гварамия возглавляет движение "Ахали". По его словам, эта команда работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. Что касается Мамуки Хазарадзе, то его партия "Лело для Грузии" уже заявила о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах. По опросам 2023 года, рейтинг партии составлял от 3% до 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника гварамия, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ника гварамия, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиционеры обманом пытаются завоевать голоса избирателей – лидер правящей партии Грузии
14:32 17.02.2024 (обновлено: 15:13 17.02.2024)
Оппозиция, как и правящая партия, борется за 20% голосов неопределившихся избирателей, заявил Мамука Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Лидер движения "Ахали" Ника Гварамия и лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе обманом пытаются завоевать голоса неопределившихся избирателей перед парламентскими выборами, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
"Когда у нас рейтинг до 60%, у радикальной оппозиции – 20%, а остальные 20% – это неопределившиеся избиратели, за которых борются все, в том числе и мы. Сейчас Ника Гварамия пытается работать на несколько процентов из этих 20%. На эти 15-20% нацелены Хазарадзе и Гварамия, они пытаются обмануть народ, отстраниться от "Нацдвижения" и создать фон, якобы они не зависят от "Единого национального движения", – сказал Мдинарадзе.
При этом, по словам Мдинарадзе, нельзя верить в то, что Гварамия не является членом крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение".
"Как мы серьезно можем обсуждать, что Ника Гварамия не "национал". Так же как ни один представитель гитлеровского правительства никогда не сказал бы, что он отрекается от фашизма, так и Ника Гварамия не может говорить, что он отрекается от "Нацвижения", – сказал Мдинарадзе.
Гварамия, который был одной из самых весомых фигур при президентстве Михаила Саакашвили, спустя 12 лет после смены власти заявил, что это должно было произойти, заявив о перегибах в правлении.
Это признание бывшего замгенпрокурора и экс-министра юстиции в правящей "Грузинской мечте" расценили как попытку отмежеваться от бывшей партии власти "Единое национальное движение", чтобы расположить к себе избирателей на предстоящих парламентских выборах.
Еще в конце 2023 года Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Эти партии лидеры "Грузинской мечты" называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
На сегодняшний день совладелец и генеральный директор одного из самых рейтинговых опозиционнных телеканалов Грузии "Мтавари архи" Ника Гварамия возглавляет движение "Ахали". По его словам, эта команда работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее.
Что касается Мамуки Хазарадзе, то его партия "Лело для Грузии" уже заявила о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах. По опросам 2023 года, рейтинг партии составлял от 3% до 5%.