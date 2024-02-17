https://sputnik-georgia.ru/20240217/skolko-chelovek-poluchayut-pensiyu-i-sotspomosch-v-gruzii--novye-dannye-286365849.html

Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные

Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные

Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T10:20+0400

2024-02-17T10:20+0400

2024-02-17T10:20+0400

грузия

общество

новости

пенсия

пенсионер

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/75/234437542_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_1ffaaafed9e80e100d3e69ec3fdc017c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Пенсию в Грузии получают 838,1 тысячи человек, а соцпомощь – 181,9 тысячи, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2023 год. По данным ведомства, в Грузии из общего числа пенсионеров 71,1% – женщины. При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, где проживает 15,8% от общего числа пенсионеров, а на третьем – регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,5%. Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией – последние данные >>Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,3%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%). Что касается получателей соцпакета, из общего числа пенсионеров 67,1% – мужчины. Кроме того, 70,7% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,7% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% получают соцпакеты другого типа. В Тбилиси соцпомощь получают 27,2% от общего числа получателей, 16,2% – в Имерети, а в Аджарии – 11,8%, 9,5% – в Самегрело-Земо Сванети, а 35,2% – в остальных регионах страны. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, пенсия, пенсионер, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"