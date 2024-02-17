Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240217/skolko-chelovek-poluchayut-pensiyu-i-sotspomosch-v-gruzii--novye-dannye-286365849.html
Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные
Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные
Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T10:20+0400
2024-02-17T10:20+0400
грузия
общество
новости
пенсия
пенсионер
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/75/234437542_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_1ffaaafed9e80e100d3e69ec3fdc017c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Пенсию в Грузии получают 838,1 тысячи человек, а соцпомощь – 181,9 тысячи, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2023 год. По данным ведомства, в Грузии из общего числа пенсионеров 71,1% – женщины. При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, где проживает 15,8% от общего числа пенсионеров, а на третьем – регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,5%. Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией – последние данные &gt;&gt;Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,3%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%). Что касается получателей соцпакета, из общего числа пенсионеров 67,1% – мужчины. Кроме того, 70,7% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,7% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% получают соцпакеты другого типа. В Тбилиси соцпомощь получают 27,2% от общего числа получателей, 16,2% – в Имерети, а в Аджарии – 11,8%, 9,5% – в Самегрело-Земо Сванети, а 35,2% – в остальных регионах страны. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста &gt;&gt;На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/75/234437542_12:0:1345:1000_1920x0_80_0_0_b5b72ccbd296461acbb767fe249255bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, пенсия, пенсионер, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, пенсия, пенсионер, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные

10:20 17.02.2024
© photo: Sputnik / StringerЛюди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала
Люди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Пенсию в Грузии получают 838,1 тысячи человек, а соцпомощь – 181,9 тысячи, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2023 год.
По данным ведомства, в Грузии из общего числа пенсионеров 71,1% – женщины.
При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, где проживает 15,8% от общего числа пенсионеров, а на третьем – регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,5%.
Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией – последние данные >>
Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,3%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%).
Что касается получателей соцпакета, из общего числа пенсионеров 67,1% – мужчины. Кроме того, 70,7% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,7% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% получают соцпакеты другого типа.
В Тбилиси соцпомощь получают 27,2% от общего числа получателей, 16,2% – в Имерети, а в Аджарии – 11,8%, 9,5% – в Самегрело-Земо Сванети, а 35,2% – в остальных регионах страны.
Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0