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Умер легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили

Умер легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили

Олимпийский чемпион Леван Тедиашвили в 1973 году был признан лучшим спортсменом Советского Союза 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T13:48+0400

2024-02-17T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили умер в возрасте 75 лет, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на Национальный олимпийский комитет. Причина смерти не сообщается.Леван Тедиашвили был двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) по борьбе, четырехкратным чемпионом мира (1971, 1973, 1974, 1975) и трехкратным чемпионом Европы (1974, 1976, 1978). Обладатель Кубка мира (1973), а также чемпион мира по самбо (1973). Спортсмен был членом ордена Вахтанга Горгасали II степени, Международного олимпийского комитета, Зала славы Международной федерации спортивной борьбы (FILA) и был кавалером ордена Почета. В 1973 году он был признан лучшим спортсменом Советского Союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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