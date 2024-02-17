https://sputnik-georgia.ru/20240217/umer-legendarnyy-gruzinskiy-borets-levan-tediashvili-286369415.html
Умер легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили
Умер легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили
Олимпийский чемпион Леван Тедиашвили в 1973 году был признан лучшим спортсменом Советского Союза 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T13:48+0400
2024-02-17T13:48+0400
2024-02-17T14:10+0400
грузия
спорт
новости
международный олимпийский комитет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23054/80/230548080_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_bf520e85471e06ef8117b8de0b5faaba.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили умер в возрасте 75 лет, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на Национальный олимпийский комитет. Причина смерти не сообщается.Леван Тедиашвили был двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) по борьбе, четырехкратным чемпионом мира (1971, 1973, 1974, 1975) и трехкратным чемпионом Европы (1974, 1976, 1978). Обладатель Кубка мира (1973), а также чемпион мира по самбо (1973). Спортсмен был членом ордена Вахтанга Горгасали II степени, Международного олимпийского комитета, Зала славы Международной федерации спортивной борьбы (FILA) и был кавалером ордена Почета. В 1973 году он был признан лучшим спортсменом Советского Союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23054/80/230548080_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_bdd16b58703e6a753d3744338b8e4af4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, международный олимпийский комитет
грузия, спорт, новости, международный олимпийский комитет
Умер легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили
13:48 17.02.2024 (обновлено: 14:10 17.02.2024)
Олимпийский чемпион Леван Тедиашвили в 1973 году был признан лучшим спортсменом Советского Союза
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили умер в возрасте 75 лет, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Причина смерти не сообщается.
Леван Тедиашвили был двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) по борьбе, четырехкратным чемпионом мира (1971, 1973, 1974, 1975) и трехкратным чемпионом Европы (1974, 1976, 1978). Обладатель Кубка мира (1973), а также чемпион мира по самбо (1973).
Спортсмен был членом ордена Вахтанга Горгасали II степени, Международного олимпийского комитета, Зала славы Международной федерации спортивной борьбы (FILA) и был кавалером ордена Почета. В 1973 году он был признан лучшим спортсменом Советского Союза.