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Автомобилисты в Грузии – самые частые нарушения в 2023 году

Автомобилисты в Грузии – самые частые нарушения в 2023 году

Самое распространенное нарушение ПДД в Грузии – превышение скорости более чем на 15 километров в час 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T09:00+0400

2024-02-18T09:00+0400

2024-02-18T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии, в 2023 году составило 4,6 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было выписано 1,3 миллиона штрафов. Штраф за превышение скорости составляет по Грузии 10 лари, в Тбилиси – 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Объявление "Машины не ставить!" на воротах во дворах жилых домов. Всего в 2023 году в Грузии было выписано 996 тысяч штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 50 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне; нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению. Всего таких нарушений было зафиксировано 630,8 тысячи, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Отсутствие техосмотра На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за год было выписано 445,6 тысячи подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. 5. Разговоры за рулем Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем. Всего таких нарушений в стране с января по декабрь включительно было зафиксировано 142,6 тысячи. Штраф составляет 30 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в 2023 году в Грузии было выписано 3,2 миллиона видеоштрафов на сумму 189,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за год были оштрафованы на сумму около 99 миллионов лари. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 395,3 тысячи водителей. Исчерпали допустимый лимит 242 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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