https://sputnik-georgia.ru/20240218/avtovaz-planiruet-organizovat-proizvodstvo-v-azerbaydzhane-286385773.html

АвтоВАЗ планирует организовать производство в Азербайджане

АвтоВАЗ планирует организовать производство в Азербайджане

Производство легковых автомобилей в Азербайджане освобождается от НДС сроком на 10 лет 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T11:57+0400

2024-02-18T11:57+0400

2024-02-18T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. "АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, заявил журналистам президент компании Максим Соколов, передает Sputnik Азербайджан.Он выразил надежду, что весной будут позитивные новости по этому поводу."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ.Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тыс. единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).Азербайджан – новый центр автопроизводстваВ июле прошлого года президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым производство легковых автомобилей освобождается от НДС сроком на 10 лет. Глава государства также утвердил список освобожденных от НДС до 1 января 2031 года видов сырья и материалов для производства таких машин.Налоговые послабления могут возродить производство на существующих в Азербайджане автозаводах. Отметим, в настоящее время в стране функционируют четыре предприятия в данной сфере: Гянджинский автомобильный завод, автозаводы в Гаджигабульском промышленном квартале и Нефтчалинской промзоне, а также предприятие NazLifan в Нахчыване.Экономисты подсчитали, что освобождение производства автомобилей, а также импорта сырья и материалов для него от НДС позволит снизить стоимость выпущенных в стране транспортных средств как минимум на 18% по сравнению с импортированными машинами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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