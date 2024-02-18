https://sputnik-georgia.ru/20240218/gruzinskiy-boets-stal-novym-chempionom-ufc-v-polulegkom-vese-286388302.html

Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе

Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе

Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще не проигрывал в карьере 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T14:57+0400

2024-02-18T14:57+0400

2024-02-18T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Новым чемпионом UFC в полулегком весе стал грузинский боец Илья Топурия, который в борьбе за чемпионский пояс победил австралийца Александра Волкановски. Первый раунд чемпионского боя был напряженным и ровным, оба бойца ждали своего шанса и не рисковали. Во втором раунде Топурия ускорил темп и одержал победу, нокаутировав Волкановски в середине раунда. Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще не проигрывал в карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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