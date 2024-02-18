https://sputnik-georgia.ru/20240218/gruzinskiy-boets-v-ramkakh-osnovnogo-karda-turnira-ufc-298-v-ssha-obygral-eks-chempiona-286386031.html

Грузинский боец в рамках основного карда турнира UFC 298 в США обыграл экс-чемпиона

Грузинский боец в рамках основного карда турнира UFC 298 в США обыграл экс-чемпиона

Следующий бой Двалишвили в UFC будет за чемпионский пояс в суперлегком весе 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский боец UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили по прозвищу "Машина" победил экс-чемпиона Генри Сехудо решением судей на турнире UFC 298 – это десятая подряд победа грузинского бойца. Бой в суперлегком весе длился три раунда. Первый раунд был равным. Со второго раунда Двалишвили увеличил темп, несколько раз повалив соперника на землю. В третьем раунде грузинский боец стал еще активнее и Генри Сехудо не смог ему противостоять. Сехудо – третий бывший чемпион UFC, которого победил Мераб Двалишвили. Он также одолел Жозе Альдо и Питера Янга. Следующий бой Двалишвили в UFC будет за чемпионский пояс в суперлегком весе. Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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