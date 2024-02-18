https://sputnik-georgia.ru/20240218/kiselev-napravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom-286388463.html

Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Письменный запрос о предложении "продолжить диалог России и США" был отправлен в Белый дом после интервью российского президента американскому журналисту 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T15:34+0400

2024-02-18T15:34+0400

2024-02-18T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.В программе "Вести недели" Киселев сообщил, что письмо было отправлено в Белый дом. По его словам, зеркальное интервью американского президента российскому журналисту было бы лучшим и самым эффектным вариантом для Вашингтона.Если Байден согласится, то интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру. Дмитрий Киселев также сказал, что проводить интервью планирует он лично.Американский журналист Такер Карлсон приезжал в Москву в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Двухчасовая беседа с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля (по минскому времени). Значительная часть интервью была посвящена украинскому конфликту и отношениям России со странами Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, дмитрий киселев, джо байден, владимир путин, политика