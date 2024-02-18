Красочные карнавалы, долгий поцелуй и королевский футбол – лучшие фото недели

Участницы Парижского костюмированного карнавала, известного как Сен-Фаржо.
Участницы Парижского костюмированного карнавала, известного как Сен-Фаржо.
Палестинец ищет свои вещи после израильского удара в Рафахе.
Палестинец ищет свои вещи после израильского удара в Рафахе.
Модель во время показа Thom Browne Fall 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель во время показа Thom Browne Fall 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время выступления в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне.
Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время выступления в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне.
Пары целуются в День святого Валентина в Мехико во время соревнования на самый долгий поцелуй.
Пары целуются в День святого Валентина в Мехико во время соревнования на самый долгий поцелуй.
Участники церемонии, посвященной Дню спасателя в Аргентина.
Участники церемонии, посвященной Дню спасателя в Аргентина.
Израильский танк пересекает границу сектора Газа и Израиля.
Израильский танк пересекает границу сектора Газа и Израиля.
Участница Portela samba school выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Участница Portela samba school выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Модель представляет одежду The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель представляет одежду The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Трехмесячная гигантская выдра плавает в зоопарке Колумбии.
Трехмесячная гигантская выдра плавает в зоопарке Колумбии.
Соперники из противоположных команд сражаются за мяч во время ежегодного королевского футбольного матча в Англии.
Соперники из противоположных команд сражаются за мяч во время ежегодного королевского футбольного матча в Англии.
Кошка рассматривает маски возле сувенирного магазина в Бухаресте.
Кошка рассматривает маски возле сувенирного магазина в Бухаресте.