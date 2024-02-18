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Красочные карнавалы, долгий поцелуй и королевский футбол – лучшие фото недели
Красочные карнавалы, долгий поцелуй и королевский футбол – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 18.02.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, новости, грузия

Красочные карнавалы, долгий поцелуй и королевский футбол – лучшие фото недели

11:47 18.02.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2024 / Dimitar Dilkoff

Участницы Парижского костюмированного карнавала, известного как Сен-Фаржо.

Участницы Парижского костюмированного карнавала, известного как Сен-Фаржо. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Dimitar Dilkoff

Участницы Парижского костюмированного карнавала, известного как Сен-Фаржо.

© AP Photo / Fatima Shbair

Палестинец ищет свои вещи после израильского удара в Рафахе.

Палестинец ищет свои вещи после израильского удара в Рафахе. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестинец ищет свои вещи после израильского удара в Рафахе.

© AFP 2024 / Angela Weiss

Модель во время показа Thom Browne Fall 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель во время показа Thom Browne Fall 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / Angela Weiss

Модель во время показа Thom Browne Fall 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2024 / Jim Watson

Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время выступления в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне.

Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время выступления в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / Jim Watson

Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время выступления в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне.

© AP Photo / Marco Ugarte

Пары целуются в День святого Валентина в Мехико во время соревнования на самый долгий поцелуй.

Пары целуются в День святого Валентина в Мехико во время соревнования на самый долгий поцелуй. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Marco Ugarte

Пары целуются в День святого Валентина в Мехико во время соревнования на самый долгий поцелуй.

© AP Photo / Rodrigo Abd

Участники церемонии, посвященной Дню спасателя в Аргентина.

Участники церемонии, посвященной Дню спасателя в Аргентина. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

Участники церемонии, посвященной Дню спасателя в Аргентина.

© AP Photo / Ariel Schalit

Израильский танк пересекает границу сектора Газа и Израиля.

Израильский танк пересекает границу сектора Газа и Израиля. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Ariel Schalit

Израильский танк пересекает границу сектора Газа и Израиля.

© AFP 2024 / Pablo Porciuncula

Участница Portela samba school выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Участница Portela samba school выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / Pablo Porciuncula

Участница Portela samba school выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2024 / Angela Weiss

Модель представляет одежду The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель представляет одежду The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / Angela Weiss

Модель представляет одежду The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Трехмесячная гигантская выдра плавает в зоопарке Колумбии.

Трехмесячная гигантская выдра плавает в зоопарке Колумбии. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Трехмесячная гигантская выдра плавает в зоопарке Колумбии.

© AFP 2024 / Paul Ellis

Соперники из противоположных команд сражаются за мяч во время ежегодного королевского футбольного матча в Англии.

Соперники из противоположных команд сражаются за мяч во время ежегодного королевского футбольного матча в Англии. - Sputnik Грузия
11/12
© AFP 2024 / Paul Ellis

Соперники из противоположных команд сражаются за мяч во время ежегодного королевского футбольного матча в Англии.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Кошка рассматривает маски возле сувенирного магазина в Бухаресте.

Кошка рассматривает маски возле сувенирного магазина в Бухаресте. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Andreea Alexandru

Кошка рассматривает маски возле сувенирного магазина в Бухаресте.

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