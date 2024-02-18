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На месте рынка в центре Тбилиси построят современный ТЦ
На месте рынка в центре Тбилиси построят современный ТЦ
Проект будет реализован ООО "Тбилиси Молл", входящим в состав холдинга CBS Group 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T22:05+0400
2024-02-18T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Строительство нового торгового центра запланировано на территории Дезертирского рынка в Тбилиси – соответствующая заявка уже одобрена Тбилисской архитектурной службой и выдано разрешение на строительство, сообщила медиа платформа BMG. Здание будет двухэтажным, а его высота составит 15,3 метра. Общая площадь комплекса составит 17 994 квадратных метра, а коммерческая площадь – 12 458 квадратных метров. Новый торговый центр объединит фирменные магазины и точки питания. Проект будет реализован ООО "Тбилиси Молл", входящим в состав холдинга CBS Group. Основателем холдинга является бизнесмен Хвича Макацария. По данным компании, официальная презентация проекта запланирована на ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси
На месте рынка в центре Тбилиси построят современный ТЦ
22:05 18.02.2024 (обновлено: 23:09 18.02.2024)
Проект будет реализован ООО "Тбилиси Молл", входящим в состав холдинга CBS Group
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Строительство нового торгового центра запланировано на территории Дезертирского рынка в Тбилиси – соответствующая заявка уже одобрена Тбилисской архитектурной службой и выдано разрешение на строительство, сообщила медиа платформа BMG.
Здание будет двухэтажным, а его высота составит 15,3 метра. Общая площадь комплекса составит 17 994 квадратных метра, а коммерческая площадь – 12 458 квадратных метров. Новый торговый центр объединит фирменные магазины и точки питания.
Проект будет реализован ООО "Тбилиси Молл", входящим в состав холдинга CBS Group. Основателем холдинга является бизнесмен Хвича Макацария.
По данным компании, официальная презентация проекта запланирована на ближайшее время.