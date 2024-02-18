https://sputnik-georgia.ru/20240218/novaya-sluzhba-po-organizatsii-meropriyatiy-poyavitsya-v-administratsii-prezidenta-gruzii--286376433.html

Новая служба по организации мероприятий появится в администрации президента Грузии

Новая служба по организации мероприятий появится в администрации президента Грузии

Среди задач новой службы – организационно-техническая поддержка мероприятий президента 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T21:26+0400

2024-02-18T21:26+0400

2024-02-18T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Новая служба логистики и организации мероприятий появится в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили с 24 февраля 2024 года, говорится в соответствующем приказе главы государства. В задачу новой службы, помимо материально-технического обеспечения здания администрации президента, а также заботы о состоянии здания и учета активов администрации, будет входить также организационно-техническая поддержка мероприятий президента. Кроме того, служба будет заниматься вопросами транспорта числящегося на балансе администрации, а также обеспечением таможенных процедур в случае необходимости и предоставлением публичной информации. На сегодняшний день в администрации президента Грузии восемь служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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