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Новая служба по организации мероприятий появится в администрации президента Грузии
Новая служба по организации мероприятий появится в администрации президента Грузии
Среди задач новой службы – организационно-техническая поддержка мероприятий президента 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T21:26+0400
2024-02-18T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Новая служба логистики и организации мероприятий появится в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили с 24 февраля 2024 года, говорится в соответствующем приказе главы государства. В задачу новой службы, помимо материально-технического обеспечения здания администрации президента, а также заботы о состоянии здания и учета активов администрации, будет входить также организационно-техническая поддержка мероприятий президента. Кроме того, служба будет заниматься вопросами транспорта числящегося на балансе администрации, а также обеспечением таможенных процедур в случае необходимости и предоставлением публичной информации. На сегодняшний день в администрации президента Грузии восемь служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, президент грузии
Новая служба по организации мероприятий появится в администрации президента Грузии
Среди задач новой службы – организационно-техническая поддержка мероприятий президента
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Новая служба логистики и организации мероприятий появится в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили с 24 февраля 2024 года, говорится в соответствующем приказе главы государства.
В задачу новой службы, помимо материально-технического обеспечения здания администрации президента, а также заботы о состоянии здания и учета активов администрации, будет входить также организационно-техническая поддержка мероприятий президента.
Кроме того, служба будет заниматься вопросами транспорта числящегося на балансе администрации, а также обеспечением таможенных процедур в случае необходимости и предоставлением публичной информации.
На сегодняшний день в администрации президента Грузии восемь служб.