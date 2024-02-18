https://sputnik-georgia.ru/20240218/tri-bezobidnye-privychki-razrushayuschie-pechen--mnenie-ekspertov-286376988.html

Три безобидные привычки, разрушающие печень – мнение экспертов

Три безобидные привычки, разрушающие печень – мнение экспертов

Функционированию печени вредит не только употребление алкоголя, но и другие, казалось бы, безобидные привычки. 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T13:16+0400

2024-02-18T13:16+0400

2024-02-18T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Чрезмерное употребление фруктов, регулярный прием лекарств и малоподвижный образ жизни – три привычки, которые могут нанести серьезный вред печени по мнению экспертов, чье мнение приводит РИА Новости со ссылкой на портал Focus.Различные исследования показывают, что одной привычек, которая вредит печени, является чрезмерное употребление фруктов. Эксперты советуют серьезно относится к влиянию фруктозы на здоровье человека, ведь ее переизбыток может привести к жировой болезни печени.Что касается регулярного приема лекарств, то риск побочных эффектов, влияющих на печень, обычно невысок, но при наличии таких симптомов, как усталость, потеря аппетита и боль в животе, лучше обратиться за помощью к специалисту.А вот из-за малоподвижного образа жизни организм накапливает жировую ткань не только под кожей, но и вокруг внутренних органов, что может привести к воспалению. Регулярные занятия спортом помогут снизить риск развития жировой болезни печени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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