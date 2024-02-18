https://sputnik-georgia.ru/20240218/tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-ssha-gotovyat-afganistan-k-novoy-voyne-286384349.html

Центральная Азия в опасности: США готовят Афганистан к новой войне

Центральная Азия в опасности: США готовят Афганистан к новой войне

Почему главная опасность для России и стран Центральной Азии – нищая молодежь Афганистана? 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T09:29+0400

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Как США хотят вновь разжечь войну на северных границах Афганистана? Какие проекты стран СНГ в Афганистане могут принести стабильность в регион? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при ТПП России Вячеслав Некрасов.

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