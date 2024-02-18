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Центральная Азия в опасности: США готовят Афганистан к новой войне
Центральная Азия в опасности: США готовят Афганистан к новой войне
Почему главная опасность для России и стран Центральной Азии – нищая молодежь Афганистана? 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T09:29+0400
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Как США хотят вновь разжечь войну на северных границах Афганистана? Какие проекты стран СНГ в Афганистане могут принести стабильность в регион? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при ТПП России Вячеслав Некрасов.
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мультимедиа, видео, в мире, афганистан, сша, снг, видео
мультимедиа, видео, в мире, афганистан, сша, снг, видео
Центральная Азия в опасности: США готовят Афганистан к новой войне
09:29 18.02.2024 (обновлено: 09:36 18.02.2024)
Почему главная опасность для России и стран Центральной Азии – нищая молодежь Афганистана?
Как США хотят вновь разжечь войну на северных границах Афганистана? Какие проекты стран СНГ в Афганистане могут принести стабильность в регион?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при ТПП России Вячеслав Некрасов.