https://sputnik-georgia.ru/20240218/ubiystvo-v-tbilisi-v-odnoy-iz-klinik-skonchalsya-ranenyy-nakanune-muzhchina-286392006.html

Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина

Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина

Следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия" 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T20:48+0400

2024-02-18T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Молодой мужчина, которого ранили в субботу, скончался в тбилисской клинике этим вечером, сообщила телекомпания "Формула". Инцидент произошел на улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси в субботу, 17 февраля. По информации СМИ, убитому было 24 года. По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Другие подробности на данный момент неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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