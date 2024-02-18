Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240218/ubiystvo-v-tbilisi-v-odnoy-iz-klinik-skonchalsya-ranenyy-nakanune-muzhchina-286392006.html
Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина
Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина
Следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия" 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T20:48+0400
2024-02-18T20:48+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e633a320c4a92557603fe9851e28199a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Молодой мужчина, которого ранили в субботу, скончался в тбилисской клинике этим вечером, сообщила телекомпания "Формула". Инцидент произошел на улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси в субботу, 17 февраля. По информации СМИ, убитому было 24 года. По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Другие подробности на данный момент неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd507a27293ff9047facdff80bd61f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина

20:48 18.02.2024
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия"
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Молодой мужчина, которого ранили в субботу, скончался в тбилисской клинике этим вечером, сообщила телекомпания "Формула".
Инцидент произошел на улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси в субботу, 17 февраля. По информации СМИ, убитому было 24 года.
По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийстве и "Незаконное приобретение и хранение оружия".
Другие подробности на данный момент неизвестны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0