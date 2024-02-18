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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

В настоящее время движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, открыто для всех видов транспорта 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T10:41+0400

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2024-02-18T10:41+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Порядка 100 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов транспортных средств. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье утром ожидают 111 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге