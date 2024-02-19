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Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор
Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор
Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к полутора годам тюрьмы медсестру Республиканской больницы по делу о гибели 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани. Спортсмен скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья ни раз проводила акции с требованием наказать виновных. Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа. Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – суд выпустил врача под залог >>По тому же делу проходит и бывшая заведующая отделением Республиканской больницы. Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат. Судебный процесс над подсудимой назначен на 26 февраля. Спустя два года после смерти футболиста в 2023 году следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение. Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушила протокол управления клиническим состоянием пациента и назначила Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, республиканская больница, коронавирус covid-19
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, республиканская больница, коронавирус covid-19
Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор
Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к полутора годам тюрьмы медсестру Республиканской больницы по делу о гибели 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани.
Спортсмен скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья ни раз проводила акции с требованием наказать виновных.
Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа.
По тому же делу проходит и бывшая заведующая отделением Республиканской больницы. Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат. Судебный процесс над подсудимой назначен на 26 февраля.
Спустя два года после смерти футболиста в 2023 году следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение.
Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушила протокол управления клиническим состоянием пациента и назначила Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации.