https://sputnik-georgia.ru/20240219/delo-o-gibeli-futbolista-v-tbilisi-medsestre-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-286407950.html

Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор

Дело о гибели футболиста в Тбилиси: медсестре вынесли обвинительный приговор

Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T22:29+0400

2024-02-19T22:29+0400

2024-02-19T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к полутора годам тюрьмы медсестру Республиканской больницы по делу о гибели 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани. Спортсмен скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья ни раз проводила акции с требованием наказать виновных. Прокуратура предъявила медсестре обвинение в изготовлении и использовании поддельного официального документа. Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – суд выпустил врача под залог >>По тому же делу проходит и бывшая заведующая отделением Республиканской больницы. Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат. Судебный процесс над подсудимой назначен на 26 февраля. Спустя два года после смерти футболиста в 2023 году следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение. Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушила протокол управления клиническим состоянием пациента и назначила Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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