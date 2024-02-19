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Это не ей решать – депутат резко ответил на заявление президента Грузии
Это не ей решать – депутат резко ответил на заявление президента Грузии
Грузинское общество само решит, нужно ли ему коалиционное правительство или нет 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T16:31+0400
2024-02-19T16:31+0400
2024-02-19T16:36+0400
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тбилиси
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
единое национальное движение
гурам мачарашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Вопрос формирования коалиционного правительства в Грузии решает население страны, и никто не будет спрашивать этого у президента Саломе Зурабишвили или у кого-либо еще, заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС.Как отметил депутат, не только в Конституции Грузии, но и во всех пособиях по основополагающим принципам демократии написано, что власть и парламент комплектует общество. "Общество решает, какое количество партий должно войти (в парламент – ред.), нужна ли им коалиция или нет", – подчеркнул Мачарашвили. Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество – депутат>>Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Выборы в ГрузииПарламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий.Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, единое национальное движение, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, единое национальное движение, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Это не ей решать – депутат резко ответил на заявление президента Грузии
16:31 19.02.2024 (обновлено: 16:36 19.02.2024)
Грузинское общество само решит, нужно ли ему коалиционное правительство или нет
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Вопрос формирования коалиционного правительства в Грузии решает население страны, и никто не будет спрашивать этого у президента Саломе Зурабишвили или у кого-либо еще, заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС.
"Безусловно, Саломе Зурабишвили получила задание, записалась в ряды тех, кто говорит, что никто не спрашивает людей, и иностранная сила должна решать, какое правительство будет в Грузии, но извините. Мы всегда дадим грузинскому обществу возможность самому решать, нужна ли коалиция или нет. Никто не будет этого спрашивать ни у Зурабишвили, ни у кого-либо еще", – заявил Мачарашвили.
Как отметил депутат, не только в Конституции Грузии, но и во всех пособиях по основополагающим принципам демократии написано, что власть и парламент комплектует общество.
"Общество решает, какое количество партий должно войти (в парламент – ред.), нужна ли им коалиция или нет", – подчеркнул Мачарашвили.
Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий.
Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".