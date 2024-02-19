https://sputnik-georgia.ru/20240219/eto-ne-ey-reshat--deputat-rezko-otvetil-na-zayavlenie-prezidenta-gruzii-286401314.html

Это не ей решать – депутат резко ответил на заявление президента Грузии

Это не ей решать – депутат резко ответил на заявление президента Грузии

Грузинское общество само решит, нужно ли ему коалиционное правительство или нет 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T16:31+0400

2024-02-19T16:31+0400

2024-02-19T16:36+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Вопрос формирования коалиционного правительства в Грузии решает население страны, и никто не будет спрашивать этого у президента Саломе Зурабишвили или у кого-либо еще, заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС.Как отметил депутат, не только в Конституции Грузии, но и во всех пособиях по основополагающим принципам демократии написано, что власть и парламент комплектует общество. "Общество решает, какое количество партий должно войти (в парламент – ред.), нужна ли им коалиция или нет", – подчеркнул Мачарашвили. Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество – депутат>>Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Выборы в ГрузииПарламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий.Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, единое национальное движение, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия