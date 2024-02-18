https://sputnik-georgia.ru/20240218/prezident-gruzii-prodemonstrirovala-politicheskoe-nevezhestvo---deputat-286389244.html
Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество - депутат
Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество - депутат
Коалиция состоится только из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявила депутат 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T16:26+0400
2024-02-18T16:26+0400
2024-02-18T16:26+0400
политика
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заявление президента Грузии о коалиционной , которое она озвучила в одном из интервью, является политическим невежеством, заявила депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. По ее словам, такая коалиция состоит из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", поэтому предложение президента напрямую служит интересам этой партии. По словам Цилосани, ей также не понятны слова президента Зурабишвили о том, что Грузия должна догнать Молдову и Украину на пути в ЕС. "Когда она говорит, что у Грузии есть работа, чтобы догнать Украину и Молдову на пути в Евросоюз, у меня возникает вопрос – в чем нам догонять, госпожа Саломе? Украину в войне или Молдову в членстве в СНГ ?" - отметила Цилосани. Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране >>Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В парламенте 16 февраля состоялась вторая встреча правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" с оппозиционерами, которые озвучили свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество - депутат
Коалиция состоится только из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявила депутат
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заявление президента Грузии о коалиционной , которое она озвучила в одном из интервью, является политическим невежеством, заявила депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани.
Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз.
"Ее заявления относительно коалиционной власти и правительства являются элементарным политическим невежеством или служат ее личным интересам", - заявила Цилосани журналистам.
По ее словам, такая коалиция состоит из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", поэтому предложение президента напрямую служит интересам этой партии.
По словам Цилосани, ей также не понятны слова президента Зурабишвили о том, что Грузия должна догнать Молдову и Украину на пути в ЕС.
"Когда она говорит, что у Грузии есть работа, чтобы догнать Украину и Молдову на пути в Евросоюз, у меня возникает вопрос – в чем нам догонять, госпожа Саломе? Украину в войне или Молдову в членстве в СНГ ?" - отметила Цилосани.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В парламенте 16 февраля состоялась вторая встреча правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" с оппозиционерами, которые озвучили свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".