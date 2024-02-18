https://sputnik-georgia.ru/20240218/prezident-gruzii-prodemonstrirovala-politicheskoe-nevezhestvo---deputat-286389244.html

Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество - депутат

Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество - депутат

Коалиция состоится только из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявила депутат 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T16:26+0400

2024-02-18T16:26+0400

2024-02-18T16:26+0400

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грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заявление президента Грузии о коалиционной , которое она озвучила в одном из интервью, является политическим невежеством, заявила депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. По ее словам, такая коалиция состоит из подразделений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", поэтому предложение президента напрямую служит интересам этой партии. По словам Цилосани, ей также не понятны слова президента Зурабишвили о том, что Грузия должна догнать Молдову и Украину на пути в ЕС. "Когда она говорит, что у Грузии есть работа, чтобы догнать Украину и Молдову на пути в Евросоюз, у меня возникает вопрос – в чем нам догонять, госпожа Саломе? Украину в войне или Молдову в членстве в СНГ ?" - отметила Цилосани. Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране >>Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В парламенте 16 февраля состоялась вторая встреча правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" с оппозиционерами, которые озвучили свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024