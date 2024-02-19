Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240219/gruzinskiy-tyazheloatlet-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-che-v-sofii-286405564.html
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии
По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T19:56+0400
2024-02-19T19:56+0400
спорт
грузия
новости
чемпионат европы по тяжелой атлетике
шота мишвелидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23361/53/233615386_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_db95916ddf0903bca940b3203157d1e3.jpg
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тяжелоатлет из Грузии Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг) завоевал малую бронзовую медаль в толчке на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 212 кг. В рывке грузинскому спортсмену дался вес в 174 кг и он занял пятое место. По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете. Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую. Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы &gt;&gt;Еще одна спортсменка из Грузии Мариам Мурглиани выступит вечером 19 февраля в весовой категории до 87 кг, а Заза Ломтадзе – в категории до 109 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23361/53/233615386_83:0:1123:780_1920x0_80_0_0_6c9a7f9fafd27954607a493763c44262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике, шота мишвелидзе
спорт, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике, шота мишвелидзе

Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии

19:56 19.02.2024
© IWFТяжелая атлетика. Ираклий Чхеидзе
Тяжелая атлетика. Ираклий Чхеидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2024
© IWF
Подписаться
По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тяжелоатлет из Грузии Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг) завоевал малую бронзовую медаль в толчке на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 212 кг.
В рывке грузинскому спортсмену дался вес в 174 кг и он занял пятое место. По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете.
Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую.
Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы >>
Еще одна спортсменка из Грузии Мариам Мурглиани выступит вечером 19 февраля в весовой категории до 87 кг, а Заза Ломтадзе – в категории до 109 кг.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0