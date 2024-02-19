https://sputnik-georgia.ru/20240219/gruzinskiy-tyazheloatlet-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-che-v-sofii-286405564.html

Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии

Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии

По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T19:56+0400

2024-02-19T19:56+0400

2024-02-19T19:56+0400

спорт

грузия

новости

чемпионат европы по тяжелой атлетике

шота мишвелидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23361/53/233615386_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_db95916ddf0903bca940b3203157d1e3.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тяжелоатлет из Грузии Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг) завоевал малую бронзовую медаль в толчке на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 212 кг. В рывке грузинскому спортсмену дался вес в 174 кг и он занял пятое место. По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете. Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую. Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы >>Еще одна спортсменка из Грузии Мариам Мурглиани выступит вечером 19 февраля в весовой категории до 87 кг, а Заза Ломтадзе – в категории до 109 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике, шота мишвелидзе