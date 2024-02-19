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Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии
По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T19:56+0400
2024-02-19T19:56+0400
2024-02-19T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тяжелоатлет из Грузии Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг) завоевал малую бронзовую медаль в толчке на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 212 кг. В рывке грузинскому спортсмену дался вес в 174 кг и он занял пятое место. По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете. Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую. Кто из грузинских тяжелоатлетов поедет на чемпионат Европы >>Еще одна спортсменка из Грузии Мариам Мурглиани выступит вечером 19 февраля в весовой категории до 87 кг, а Заза Ломтадзе – в категории до 109 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике, шота мишвелидзе
спорт, грузия, новости, чемпионат европы по тяжелой атлетике, шота мишвелидзе
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии
По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тяжелоатлет из Грузии Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг) завоевал малую бронзовую медаль в толчке на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 212 кг.
В рывке грузинскому спортсмену дался вес в 174 кг и он занял пятое место. По сумме двоеборья Чхеидзе с 386 кг стал пятым в общем зачете.
Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую.
Еще одна спортсменка из Грузии Мариам Мурглиани выступит вечером 19 февраля в весовой категории до 87 кг, а Заза Ломтадзе – в категории до 109 кг.