https://sputnik-georgia.ru/20240219/gruzinskoy-mechte-ne-nuzhna-koalitsiya-dlya-pobedy-na-parlamentskikh-vyborakh---deputat-286404866.html

"Грузинской мечте" не нужна коалиция для победы на парламентских выборах – депутат

"Грузинской мечте" не нужна коалиция для победы на парламентских выборах – депутат

Любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции, заявил депутат от правящей партии 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T19:08+0400

2024-02-19T19:08+0400

2024-02-19T19:42+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249880350_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bc1fce68c42376e2bbe48ac72b22e3bd.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не нужна коалиция на предстоящих парламентских выборах 26 октября, потому что по всем данным мы безоговорочно побеждаем, заявил председатель комитета по процедурным вопросам парламента Ираклий Кадагишвили. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС. По его словам, любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции. Тем более, что на предстоящих выборах, по последним опросам, преодолеть 5-процентный барьер способно только "Единое национальное движение". "Поэтому, чтобы хоть как-то повысить ожидания в обществе, поддержать оппозицию, вводят эту спекулятивную тему о том, что коалиционное правительство – спаситель Грузии", – подчеркнул Кадагишвили. По словам депутата, у оппозиции нет шансов создать коалицию, поскольку для ее формирования также необходимы соответствующие голоса. Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране >>"В целом скажу, что коалиция как таковая не является панацеей. Если мы посмотрим на опыт демократических стран, то есть страны, где коалиция работает, но в большинстве случаев она является источником перманентных политических кризисов", – отметил Кадагишвили. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024