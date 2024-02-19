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"Грузинской мечте" не нужна коалиция для победы на парламентских выборах – депутат
"Грузинской мечте" не нужна коалиция для победы на парламентских выборах – депутат
Любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции, заявил депутат от правящей партии 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T19:08+0400
2024-02-19T19:08+0400
2024-02-19T19:42+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не нужна коалиция на предстоящих парламентских выборах 26 октября, потому что по всем данным мы безоговорочно побеждаем, заявил председатель комитета по процедурным вопросам парламента Ираклий Кадагишвили. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС. По его словам, любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции. Тем более, что на предстоящих выборах, по последним опросам, преодолеть 5-процентный барьер способно только "Единое национальное движение". "Поэтому, чтобы хоть как-то повысить ожидания в обществе, поддержать оппозицию, вводят эту спекулятивную тему о том, что коалиционное правительство – спаситель Грузии", – подчеркнул Кадагишвили. По словам депутата, у оппозиции нет шансов создать коалицию, поскольку для ее формирования также необходимы соответствующие голоса. Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране >>"В целом скажу, что коалиция как таковая не является панацеей. Если мы посмотрим на опыт демократических стран, то есть страны, где коалиция работает, но в большинстве случаев она является источником перманентных политических кризисов", – отметил Кадагишвили. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинской мечте" не нужна коалиция для победы на парламентских выборах – депутат
19:08 19.02.2024 (обновлено: 19:42 19.02.2024)
Любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции, заявил депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не нужна коалиция на предстоящих парламентских выборах 26 октября, потому что по всем данным мы безоговорочно побеждаем, заявил председатель комитета по процедурным вопросам парламента Ираклий Кадагишвили.
Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране необходимо коалиционное правительство. А это, по ее словам, зависит от результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Деполяризация является одним из условий Евросоюза перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в ЕС.
"Грузинской мечте" не нужна никакая коалиция, потому что по всем нынешним данным мы побеждаем безоговорочно. Что же касается коалиционного правительства с остальной оппозицией, то это просто означает единственное – новое коалиционное правительство на базе "Национального движения", – сказал Кадагишвили.
По его словам, любые предложения по поводу создания коалиции – это спасательный круг, который обычно бросают оппозиции. Тем более, что на предстоящих выборах, по последним опросам, преодолеть 5-процентный барьер способно только "Единое национальное движение".
"Поэтому, чтобы хоть как-то повысить ожидания в обществе, поддержать оппозицию, вводят эту спекулятивную тему о том, что коалиционное правительство – спаситель Грузии", – подчеркнул Кадагишвили.
По словам депутата, у оппозиции нет шансов создать коалицию, поскольку для ее формирования также необходимы соответствующие голоса.
"В целом скажу, что коалиция как таковая не является панацеей. Если мы посмотрим на опыт демократических стран, то есть страны, где коалиция работает, но в большинстве случаев она является источником перманентных политических кризисов", – отметил Кадагишвили.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".