https://sputnik-georgia.ru/20240218/prezident-gruzii-nazvala-retsept-preodoleniya-polyarizatsii-v-strane-286387931.html

Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране

Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране

Правящая партия и оппозиция должны создать единую европейскую платформу для выполнения рекомендаций и договоренности по срокам, считает президент 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T14:14+0400

2024-02-18T14:14+0400

2024-02-18T14:50+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

парламент грузии

парламентские выборы в грузии 2024

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440177_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_d2d18de1b96dad236a35b1c8c1863936.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Для преодоления поляризации будет необходимо по итогам парламентских выборов 2024 года в Грузии сформировать коалиционное правительство, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью изданию Euractiv. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. По ее словам, от того как пройдут выборы этой осенью зависит дальнейшее продвижение Грузии на пути к членству в ЕС. "Мы понимаем, что те действия, которые будут предприняты перед выборами, и то, как они будут проведены, будут очень важны для того, чтобы сделать следующий шаг к началу переговоров о вступлении. В планы входит догнать двух партнеров ассоциированной тройки — Украину и Молдову", - заявила Зурабишвили. Если результаты будут основаны на девяти рекомендациях руководящих принципов Европейской комиссии, это будет очень хорошим знаком, подчеркнула президент. Цель "Грузинской мечты" получить конституционное большинство – Гарибашвили озвучил планы >>По словам президента, как правящая партия, так и оппозиция должны создать единую европейскую платформу для выполнения рекомендаций и договоренности по срокам. На вопрос, как она намерена оказывать давление на правительство для реализации рекомендаций реформ ЕС, особенно когда речь идет о поляризации, которая определена как одна из главных проблем, Саломе Зурабишвили отметила, что Европа и Америка не знают, как уменьшить поляризацию. "Есть рекомендации, которым стоит следовать. Опять же, основная ответственность лежит на правительстве и парламенте. Посмотрим, что они собираются делать в ближайшие месяцы, потому что это должно произойти очень быстро", - сказала Зурабишвили. В парламенте Грузии обсудили выполнение условий Евросовета: Папуашвили об итогах встречи >>Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия - евросоюз