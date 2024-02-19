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"Игры будущего" объединили спортсменов и киберспортсменов

"Игры будущего" объединили спортсменов и киберспортсменов

Грузию на соревнованиях будет представлять Леван PorcelaiN Гаспаров, который играет за команду Noobs по Standoff 2 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T17:35+0400

2024-02-19T17:35+0400

2024-02-19T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik, Миранда Оганезова. В Казани стартуют "Игры будущего" – первое в истории спортивное шоу, объединяющее соревнования в физическом и цифровом пространстве, в котором примут участие более 2 тысяч спортсменов и киберспортсменов из 107 стран. На этих играх будут представлены и команды из Грузии. Невероятное спортивное шоу обещает вписаться в летопись спорта. По предварительным прогнозам, количество просмотров трансляций Игр на стриминговых площадках превысит 3 миллиарда. С 19 февраля по 3 марта Казань планируют посетить иностранные делегации и более 600 представителей медиа из России, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Кубы, Италии, Сирии, Франции, Южной Африки, стран Латинской Америки и других стран. Соревнования начнутся 21 февраля, а церемония открытия намечена на 23 февраля в выставочном комплексе "Казань Экспо". Символом соревнований будет жар-птица Мира. Более 250 команд из разных стран мира приедут на "Игры Будущего" в Казань, чтобы сразиться в таких дисциплинах, как фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-гонка, фиджитал-единоборства, фиджитал-скейтбординг, фиджитал BMX, виртуальная велогонка… Например, в фиджитал-футболе игроки играют в виртуальный футбол на компьютере, а затем выходят на поле и играют в традиционный футбол. Очки начисляются за победы в виртуальном и физическом матчах. Наверное, многие не видели подобные соревнования и поинтересуются, а что такое phygital (фиджитал). Слово фиджитал произошло из соединения двух слов physical (физический) и digital (цифровой). Оно означает инновационное направление в сфере спорта, в рамках которого осуществляется соединение физических и цифровых активностей в спорте. Участники соревнуются в двух форматах: в цифровом этапе спортсмены проявляют свои навыки на виртуальной арене, при помощи симулятора, виртуальных очков, компьютера, игровой приставки, планшета или телефона, а затем переходят на физическую арену, где состязаются в традиционных видах спорта. Среди спортсменов из Грузии участвует Леван PorcelaiN Гаспаров, который играет за команду Noobs по Standoff 2. Левану понадобится невероятная скорость, сила и воля к победе. Поддержать грузинские команды, которые едут на Игры Будущего и будут сражаться со спортсменами и клубами со всей планеты, можно и на сайте турнира. Для проведения соревнований по фиджитал-спорту используются различные технологии, включая виртуальную реальность, дополненную реальность, сенсоры и датчики, которые позволяют отслеживать движения игроков, а также компьютерные игры и симуляторы, позволяющие участникам соревноваться в цифровом пространстве. Для тех, кто не сможет посетить Казань в дни Игр, будет доступна прямая трансляция турнира. Жители зарубежных стран также смогут в прямом эфире наблюдать за успехами своих команд на главном международном турнире – будет сформировано 250 сигналов, которые будут распространяться через самые популярные интернет-платформы по всему миру. Интересно, что за все время в киберспорте разыграли более 1 млрд долларов призовых. И свыше четверти этой суммы – на соревнованиях по Dota 2 (около 276 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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