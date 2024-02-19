https://sputnik-georgia.ru/20240219/nazvana-tsena-sdelki-po-pokupke-bankom-gruzii-armyanskogo-ameriabank-286407783.html

Названа цена сделки по покупке "Банком Грузии" армянского "Америабанк"

Названа цена сделки по покупке "Банком Грузии" армянского "Америабанк"

"Банк Грузии" планирует сменит название армянскому банку после его приобретения 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T22:04+0400

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2024-02-19T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) достиг предварительного соглашения о покупке 100% доли крупнейшего банка Армении "Америабанк" за 303,6 миллионов долларов, сообщила грузинская кредитная организация. По информации "Банка Грузии", данная сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения дивидентов. По словам гендиректора Bank of Georgia Group PLC, Арчила Гачечиладзе, "Америабанк" является растущим и прибыльным банком, пользующимся большим вниманием на местном уровне, с сильной клиентской базой. "Мы рассматриваем Америабанк как привлекательную платформу для увеличения масштабов и дальнейшего развития нашего бизнеса путем внедрения некоторых успехов, которых Группа ("Банка Грузии", прим.) уже добилась на грузинском рынке", - заявил Гачечиладзе. "Банк Грузии" планирует сменит название армянскому банку после его приобретения. С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже. "Банк Грузии" намерен купить банк в Армении >>Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении. На данный момент акционерами банка числятся компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана российским бизнесменом Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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