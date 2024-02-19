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Опять осадки – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Опять осадки – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
В Тбилиси ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T18:43+0400
2024-02-19T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды 20-22 февраля в некоторых районах страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. В Тбилиси ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 20-21 февраля в основном ожидается погода без осадков. 22 февраля возможно пойдет дождь. Воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) в некоторых местах 20-22 февраля пойдет дождь. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в некоторых местах 20 и 22 февраля ожидается дождь. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается временами снег. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит +5...+7 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до +6...+8 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидается снег. Температура воздуха упадет до -1...+1 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, тбилиси, батуми, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, тбилиси, батуми, прогноз погоды в грузии
Опять осадки – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
18:43 19.02.2024 (обновлено: 18:46 19.02.2024)
В Тбилиси ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды 20-22 февраля в некоторых районах страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
В Тбилиси ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 20-21 февраля в основном ожидается погода без осадков. 22 февраля возможно пойдет дождь. Воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) в некоторых местах 20-22 февраля пойдет дождь. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в некоторых местах 20 и 22 февраля ожидается дождь. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается временами снег. 21 февраля в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит +5...+7 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) в основном ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) в некоторых местах ожидаются осадки. Воздух прогреется до +6...+8 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидается снег. Температура воздуха упадет до -1...+1 градуса.