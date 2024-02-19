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https://sputnik-georgia.ru/20240219/parlamentskoe-bolshinstvo-provelo-kadrovye-izmeneniya-286408635.html
Парламентское большинство провело кадровые изменения
Парламентское большинство провело кадровые изменения
Главой парламентского большинства избран Мамука Мдинарадзе, а кандидатом на должность вице-спикера представлена Нино Цилосани 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T23:20+0400
2024-02-19T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Большинство парламента Грузии провело кадровые изменения на руководящих должностях, сообщил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Должности главы парламентского большинства и вице-спикера парламента стали вакантными после того, как Ираклий Кобахидзе занял пост премьера Грузии, а Ираклий Чиковани – министра обороны. По его словам, на должность вице-спикера большинство представит парламенту кандидатуру Нино Цилосани, которая является председателем комитета по аграрным вопросам. Также, как отметил Мдинарадзе, фракция "Грузинская мечта" единогласно поддержала кандидатуру Рати Ионатамишвили на пост председателя фракции. В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка &gt;&gt;"Первым заместителем председателя фракции избран Георгий Цагареишвили. После того, как Нино Цилосани будет избрана парламентом вице-спикером, ее место председателя аграрного комитета освобождается, и здесь мы представим ее первого заместителя Гелу Самхараули, а на должность первого заместителя председателя аграрного комитета представим кандидатуру Ираклия-Дачи Берая", – заявил он. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия

Парламентское большинство провело кадровые изменения

23:20 19.02.2024 (обновлено: 23:54 19.02.2024)
© Georgian Dream Мамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2024
© Georgian Dream
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Главой парламентского большинства избран Мамука Мдинарадзе, а кандидатом на должность вице-спикера представлена Нино Цилосани
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Большинство парламента Грузии провело кадровые изменения на руководящих должностях, сообщил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Должности главы парламентского большинства и вице-спикера парламента стали вакантными после того, как Ираклий Кобахидзе занял пост премьера Грузии, а Ираклий Чиковани – министра обороны.

"Мы приняли несколько кадровых решений. Первое – избрание лидера большинства, и здесь меня поддержали. Эта информация была известна заранее", – заявил Мдинарадзе журналистам.

По его словам, на должность вице-спикера большинство представит парламенту кандидатуру Нино Цилосани, которая является председателем комитета по аграрным вопросам.
Также, как отметил Мдинарадзе, фракция "Грузинская мечта" единогласно поддержала кандидатуру Рати Ионатамишвили на пост председателя фракции.
В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка >>
"Первым заместителем председателя фракции избран Георгий Цагареишвили. После того, как Нино Цилосани будет избрана парламентом вице-спикером, ее место председателя аграрного комитета освобождается, и здесь мы представим ее первого заместителя Гелу Самхараули, а на должность первого заместителя председателя аграрного комитета представим кандидатуру Ираклия-Дачи Берая", – заявил он.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.
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