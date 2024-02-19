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Парламентское большинство провело кадровые изменения
Парламентское большинство провело кадровые изменения
Главой парламентского большинства избран Мамука Мдинарадзе, а кандидатом на должность вице-спикера представлена Нино Цилосани 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T23:20+0400
2024-02-19T23:20+0400
2024-02-19T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Большинство парламента Грузии провело кадровые изменения на руководящих должностях, сообщил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Должности главы парламентского большинства и вице-спикера парламента стали вакантными после того, как Ираклий Кобахидзе занял пост премьера Грузии, а Ираклий Чиковани – министра обороны. По его словам, на должность вице-спикера большинство представит парламенту кандидатуру Нино Цилосани, которая является председателем комитета по аграрным вопросам. Также, как отметил Мдинарадзе, фракция "Грузинская мечта" единогласно поддержала кандидатуру Рати Ионатамишвили на пост председателя фракции. В парламенте Грузии на этой неделе ждут министра финансов и главу Нацбанка >>"Первым заместителем председателя фракции избран Георгий Цагареишвили. После того, как Нино Цилосани будет избрана парламентом вице-спикером, ее место председателя аграрного комитета освобождается, и здесь мы представим ее первого заместителя Гелу Самхараули, а на должность первого заместителя председателя аграрного комитета представим кандидатуру Ираклия-Дачи Берая", – заявил он. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Парламентское большинство провело кадровые изменения
23:20 19.02.2024 (обновлено: 23:54 19.02.2024)
Главой парламентского большинства избран Мамука Мдинарадзе, а кандидатом на должность вице-спикера представлена Нино Цилосани
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Большинство парламента Грузии провело кадровые изменения на руководящих должностях, сообщил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Должности главы парламентского большинства и вице-спикера парламента стали вакантными после того, как Ираклий Кобахидзе занял пост премьера Грузии, а Ираклий Чиковани – министра обороны.
"Мы приняли несколько кадровых решений. Первое – избрание лидера большинства, и здесь меня поддержали. Эта информация была известна заранее", – заявил Мдинарадзе журналистам.
По его словам, на должность вице-спикера большинство представит парламенту кандидатуру Нино Цилосани, которая является председателем комитета по аграрным вопросам.
Также, как отметил Мдинарадзе, фракция "Грузинская мечта" единогласно поддержала кандидатуру Рати Ионатамишвили на пост председателя фракции.
"Первым заместителем председателя фракции избран Георгий Цагареишвили. После того, как Нино Цилосани будет избрана парламентом вице-спикером, ее место председателя аграрного комитета освобождается, и здесь мы представим ее первого заместителя Гелу Самхараули, а на должность первого заместителя председателя аграрного комитета представим кандидатуру Ираклия-Дачи Берая", – заявил он.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.