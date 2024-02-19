https://sputnik-georgia.ru/20240219/patriarkh-gruzii-pozdravil-alieva-s-pobedoy-na-vyborakh-prezidenta-286408922.html

Патриарх Грузии поздравил Алиева с победой на выборах президента

Патриарх Грузии поздравил Алиева с победой на выборах президента

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие братских отношений между нашими странами, говорится в послании Патриарха 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T23:46+0400

2024-02-19T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Патриарх Грузии Илия Второй поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, выразив надежду, что отношения между соседними странами будут дальше укрепляться на принципах партнерства. На прошлой неделе, 14 февраля, в Баку прошла инаугурация Алиева, который 7 февраля был переизбран на пятый президентский срок с результатом 92,12% голосов. Патриарх Грузии пожелал Алиеву и его семье здоровья, мира и успехов в работе на благо Азербайджана. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, ильхам алиев, католикос-патриарх всея грузии илия ii