https://sputnik-georgia.ru/20240219/politicheski-angazhirovannyy--glava-mid-gruzii-o-doklade-myunkhenskoy-konferentsii-286397350.html

Политически ангажированный – глава МИД Грузии о докладе Мюнхенской конференции

Политически ангажированный – глава МИД Грузии о докладе Мюнхенской конференции

Глава МИД Грузии подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Один из докладов Мюнхенской конференции по безопасности, где основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили упоминается как "пророссийский олигарх", не отражает реальности и является политически ангажированным, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. В докладе Мюнхенской конференции по безопасности за 2024 год говорится, что почетный председатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, "пророссийский олигарх", который несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и отдаление страны от ЕС, "вопреки желанию большинства грузинского общества". Заявление об этом Дарчиашвили сделал подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, на которой глава внешнеполитического ведомства представлял Грузию. В этом году 60-я по счету конференция прошла 16-18 февраля. В рамках конференции глава МИД Грузии провел ряд двусторонних встреч, в том числе и с вице-президентом Мюнхенской конференции Бенедиктом Франке. Как отмечено в сообщении пресс-службы МИД Грузии, стороны договорились о тесном сотрудничестве в будущем в плане распространения объективной информации о Грузии в рамках Международной конференции. Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество – депутат>>Как отметил исполнительный директор конференции, Мюнхенская конференция по безопасности заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с правительством Грузии, в том числе в плане планирования совместных мероприятий, способствующих укреплению позитивного имиджа Грузии. Основавший в свое время "Грузинскую мечту" Бидзина Иванишвили 30 декабря 2023 года вернулся в политику. Он заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, илья дарчиашвили