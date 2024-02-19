https://sputnik-georgia.ru/20240219/prezident-gruzii-pytaetsya-uglubit-polyarizatsiyu-v-strane--deputat-286399084.html

Президент Грузии пытается углубить поляризацию в стране – депутат

Президент Грузии пытается углубить поляризацию в стране – депутат

Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции" 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T14:31+0400

2024-02-19T14:31+0400

2024-02-19T14:31+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает демонстрировать несовместимую позицию и своими заявлениями пытается углублять поляризацию в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество – депутат>>Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Выборы в Грузии Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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