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Президент Грузии пытается углубить поляризацию в стране – депутат
Президент Грузии пытается углубить поляризацию в стране – депутат
Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции" 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T14:31+0400
2024-02-19T14:31+0400
2024-02-19T14:31+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает демонстрировать несовместимую позицию и своими заявлениями пытается углублять поляризацию в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Президент Грузии продемонстрировала политическое невежество – депутат>>Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Выборы в Грузии Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Президент Грузии пытается углубить поляризацию в стране – депутат
Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции"
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает демонстрировать несовместимую позицию и своими заявлениями пытается углублять поляризацию в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Президент Грузии Зурабишвили в интервью сайту Euractiv заявила, что для преодоления поляризации в стране по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года необходимо формирование коалиционного правительства. Так как деполяризация является одним из условий перехода на этап переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз.
"День ото дня она явно демонстрирует несовместимую позицию. Главная функция президента заключается в том, что она должна быть внепартийной. Просто, в чем разница между этими заявлениями Зурабишвили от заявлений любого активиста "Нацдвижения"? Это ощущение утрачено. На это тяжело смотреть, это очень плохо, но это не будет ее последним заявлением, когда она попытается углубить поляризацию", – заявил Сарджвеладзе.
Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции".
Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий.
Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".