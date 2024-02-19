https://sputnik-georgia.ru/20240219/radikalnuyu-oppozitsiyu-v-gruzii-nelzya-podpuskat-k-vlasti---khaindrava--286398137.html

Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к власти – Хаиндрава

Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к власти – Хаиндрава

По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T13:03+0400

2024-02-19T13:03+0400

2024-02-19T13:29+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

гога хаиндрава

единое национальное движение

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к политике, потому что ее представители способны лишь на вредительство и служат интересам других стран, заявил кинорежиссер, автор многосерийного фильма о годах нахождения у власти экс-президента Михаила Саакашвили "Герократия" Гога Хаиндрава. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и их сторонники называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".По его словам, сегодня, как никогда, Грузии необходимо единство – монолитное присутствие народа, общества, власти и государства. По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу и после парламентских выборов 26 октября 2024 года. "Теперь все зависит от грузинского общества. Грузинское общество должно это понять, и я верю, что оно понимает. Сегодня это показатель того, что грузинское общество очень выросло – политически, духовно – во всех отношениях. Общество должно понять, что сегодня выбора нет. Жаль, что у нас нет выбора", – сказал Хаиндрава. Политически ангажированный – глава МИД Грузии о докладе Мюнхенской конференции>>То, что грузинское общество способно защитить свои интересы, является знаком того, что мы успешно пройдем через это трудное время, подчеркнул кинорежиссер. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, гога хаиндрава, единое национальное движение, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия