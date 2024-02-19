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Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к власти – Хаиндрава
Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к власти – Хаиндрава
По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T13:03+0400
2024-02-19T13:03+0400
2024-02-19T13:29+0400
грузия
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гога хаиндрава
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георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к политике, потому что ее представители способны лишь на вредительство и служат интересам других стран, заявил кинорежиссер, автор многосерийного фильма о годах нахождения у власти экс-президента Михаила Саакашвили "Герократия" Гога Хаиндрава. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и их сторонники называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".По его словам, сегодня, как никогда, Грузии необходимо единство – монолитное присутствие народа, общества, власти и государства. По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу и после парламентских выборов 26 октября 2024 года. "Теперь все зависит от грузинского общества. Грузинское общество должно это понять, и я верю, что оно понимает. Сегодня это показатель того, что грузинское общество очень выросло – политически, духовно – во всех отношениях. Общество должно понять, что сегодня выбора нет. Жаль, что у нас нет выбора", – сказал Хаиндрава. Политически ангажированный – глава МИД Грузии о докладе Мюнхенской конференции>>То, что грузинское общество способно защитить свои интересы, является знаком того, что мы успешно пройдем через это трудное время, подчеркнул кинорежиссер. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, гога хаиндрава, единое национальное движение, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия
Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к власти – Хаиндрава
13:03 19.02.2024 (обновлено: 13:29 19.02.2024)
По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Радикальную оппозицию в Грузии нельзя подпускать к политике, потому что ее представители способны лишь на вредительство и служат интересам других стран, заявил кинорежиссер, автор многосерийного фильма о годах нахождения у власти экс-президента Михаила Саакашвили "Герократия" Гога Хаиндрава.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и их сторонники называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
"Сегодня кто они есть: Лика, Мака, Кику и другие. Их нельзя подпускать к политике, потому что это люди, способные лишь на вредительство, которые служат интересам других стран", – сказал Хаиндрава в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, сегодня, как никогда, Грузии необходимо единство – монолитное присутствие народа, общества, власти и государства.
По мнению Хаиндрава, Грузия должна продолжить идти по сегодняшнему политическому курсу и после парламентских выборов 26 октября 2024 года.
"Теперь все зависит от грузинского общества. Грузинское общество должно это понять, и я верю, что оно понимает. Сегодня это показатель того, что грузинское общество очень выросло – политически, духовно – во всех отношениях. Общество должно понять, что сегодня выбора нет. Жаль, что у нас нет выбора", – сказал Хаиндрава.
То, что грузинское общество способно защитить свои интересы, является знаком того, что мы успешно пройдем через это трудное время, подчеркнул кинорежиссер. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов.
Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий.
Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".