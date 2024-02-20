https://sputnik-georgia.ru/20240220/chto-my-edim-inspektory-v-gruzii-proverili-bolee-5-tysyach-obraztsov-i-vyyavili-narusheniya-286428495.html

Что мы едим: сколько нарушений в воде и еде выявили в Грузии в 2023 году?

Что мы едим: сколько нарушений в воде и еде выявили в Грузии в 2023 году?

Национальное агентство продовольствия Грузии подвело итоги работы за 2023 год 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T16:25+0400

2024-02-20T16:25+0400

2024-02-20T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Нарушения в 5 тысячах образцах питьевой воды и продуктах питания, взятых на проверку в 2023 году, были обнаружены в 12% случаев, что на 3% меньше, чем в 2022 году, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия Грузии.Лабораторные исследования были проведены по нескольким показателям. Норма пестицидов не была увеличена в 374 случаях продуктов питания растительного и животного происхождения. Трансжиры не были выявлены в 88 случаях. В 30 случаях специалисты не нашли ГМО. Что касается содержания свинца, то тяжелый металл не был выявлен в 180 образцах детского питания и продовольствия животного происхождения. Что мы едим – в продуктах питания в Грузии обнаружили вредный краситель>>Содержание калия не зафиксировано в 30 образцах куриного мяса. Стафилококковые энтеротоксины не обнаружены в 30 образцах сыра. Что касается нарушений – из 195 образцов грамположительная палочковидная бактерия (листерия) выявлена в одном случае. Из 600 случаев сальмонелла была выявлена в пяти случаях. Инспекторы также проверили 109 образцов на содержание красок и в шести случаях нарушения были выявлены в составе кетчупа, аджики и приправ. В 2024 году для защиты здоровья граждан и превенции возможных рисков запланирована проверка шести тысяч образцов продуктов питания и воды. Будут оценены микробиологические, паразитологические, токсикологические, физико-химические, радиологические и другие показатели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, национальное агентство продовольствия грузии