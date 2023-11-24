https://sputnik-georgia.ru/20231124/chto-my-edim---v-produktakh-pitaniya-v-gruzii-obnaruzhili-vrednyy-krasitel-284486566.html
Что мы едим – в продуктах питания в Грузии обнаружили вредный краситель
Что мы едим – в продуктах питания в Грузии обнаружили вредный краситель
Инспекторы агентства изъяли продукцию и проследят за ее уничтожением 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T17:59+0400
2023-11-24T17:59+0400
2023-11-24T18:03+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии из 61 образца проверенных продуктов питания в пяти обнаружило запрещенный краситель Sudan, сообщает пресс-служба ведомства. Запрещенный краситель был выявлен в красном молотом перце компании "Лаго", также в аджике, которую продавали разные физические лица в разных городах Аджарии и Самегрело. Инспекторы агентства изъяли продукцию и проследят за ее уничтожением. Что мы едим: в образцах грузинского сыра обнаружили растительные жиры >>Инспекторы агентства продовольствия призывают потребителей не использовать данные продукты, купленные по этим адресам. Согласно законодательству Грузии, использование красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Данные красители используют для получения цвета, чаще добавляют к перцу или томатной пасте. Агентство продолжает мониторинг продуктов питания по всей стране. Что мы едим: на западе Грузии продавали опасное сливочное масло>>В Грузии с 2019 года действуют специальные требования, распространяемые на импорт красного перца. В связи с этим вопросом Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает со Стратегическим центром исследований и развития. Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов, Судан красный считается генотоксическим или канцерогенным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим – в продуктах питания в Грузии обнаружили вредный краситель
17:59 24.11.2023 (обновлено: 18:03 24.11.2023)
Инспекторы агентства изъяли продукцию и проследят за ее уничтожением
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии из 61 образца проверенных продуктов питания в пяти обнаружило запрещенный краситель Sudan, сообщает пресс-служба ведомства.
Запрещенный краситель был выявлен в красном молотом перце компании "Лаго", также в аджике, которую продавали разные физические лица в разных городах Аджарии и Самегрело.
Инспекторы агентства изъяли продукцию и проследят за ее уничтожением.
Инспекторы агентства продовольствия призывают потребителей не использовать данные продукты, купленные по этим адресам.
Согласно законодательству Грузии, использование красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Данные красители используют для получения цвета, чаще добавляют к перцу или томатной пасте.
Агентство продолжает мониторинг продуктов питания по всей стране.
В Грузии с 2019 года действуют специальные требования, распространяемые на импорт красного перца. В связи с этим вопросом Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает со Стратегическим центром исследований и развития.
Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов, Судан красный считается генотоксическим или канцерогенным.