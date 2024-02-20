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Грузинская тяжелоатлетка завоевала серебро на чемпионате Европы в Болгарии
Грузинская тяжелоатлетка завоевала серебро на чемпионате Европы в Болгарии
В толчке Готфрид досталась золотая медаль, она подняла вес в 117 кг, а в рывке – серебро. Здесь она смогла взять 140 кг 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T21:51+0400
2024-02-20T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Тяжелоатлетка из Грузии Анастасия Готфрид (весовая категория +87 кг) завоевала серебряную медаль по сумме двоеборья на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 257 кг. В толчке Готфрид досталась золотая медаль, она подняла вес в 117 кг, а в рывке – серебро. Здесь она смогла взять 140 кг. В борьбе за чемпионство главной конкуренткой грузинской спортсменки стала британка Эмили Кэмпбелл. Голфрид не хватило шести килограммов, чтобы догнать соперницу, которая по сумме двоеборья набрала 263 кг. Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на ЧЕ в Софии >>Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую. Еще одну малую бронзовую медаль завоевал Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Грузинская тяжелоатлетка завоевала серебро на чемпионате Европы в Болгарии
В толчке Готфрид досталась золотая медаль, она подняла вес в 117 кг, а в рывке – серебро. Здесь она смогла взять 140 кг
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Тяжелоатлетка из Грузии Анастасия Готфрид (весовая категория +87 кг) завоевала серебряную медаль по сумме двоеборья на чемпионате Европы в Софии, взяв вес в 257 кг.
В толчке Готфрид досталась золотая медаль, она подняла вес в 117 кг, а в рывке – серебро. Здесь она смогла взять 140 кг.
В борьбе за чемпионство главной конкуренткой грузинской спортсменки стала британка Эмили Кэмпбелл. Голфрид не хватило шести килограммов, чтобы догнать соперницу, которая по сумме двоеборья набрала 263 кг.
Чемпионат континента стартовал в Софии 13 февраля. В первый день турнира Рамин Шамилишвили завоевал серебряную медаль по сумме двоеборья, а Шота Мишвелидзе – бронзовую. Еще одну малую бронзовую медаль завоевал Ираклий Чхеидзе (весовая категория 102 кг).