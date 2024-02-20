https://sputnik-georgia.ru/20240220/gruziya-budet-gotova-k-chlenstvu-v-es-v-2030-godu---premer-286438130.html

Грузия будет готова к членству в ЕС в 2030 году – премьер

Грузия будет готова к членству в ЕС в 2030 году – премьер

Тбилиси надеется на членство в ЕС в 2030 году 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T18:37+0400

2024-02-20T18:37+0400

2024-02-20T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузия в 2030 году будет больше готова к членству в ЕС, чем любая другая страна-кандидат – это амбициозный план грузинских властей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС. Премьер Грузии находится в Брюсселе с первым визитом в ранге главы грузинского правительства. Он принял участие в восьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС, после которого состоялась совместная пресс-конференция премьера, верховного представителя ЕС по вопросам безопасности и иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Боррелля и еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархея. По словам премьера, состоялась очень плодотворная встреча, которая дает повод для оптимизма в контексте европейской интеграции. "Мы побеседовали и обсудили различные направления, а также обсудили конкретные проекты, которые можно реализовать совместно", – заявил Кобахидзе. Как отметил глава правительства, Грузия выполняет рекомендации, изложенные в плане действий Еврокомиссии 2023 года, и планирует перейти к следующим, новым этапам. "Наша ближайшая цель – начать переговоры о вступлении и полном доступе к единому рынку, чтобы добиться полноценного и свободного торгового пространства", – заявил Кобахидзе. Орбан планирует "сделать Европу снова великой">>Премьер отметил, что Грузия осуществила ключевые реформы и продемонстрировала быстрое восстановление после пандемии коронавируса. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Джозефа Борреля, для членства в ЕС Грузии необходимо продолжать осуществлять реформы, а не ждать чуда. В свою очередь еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства определены четкие условия и что, как только Грузия выполнит их, ЕС будет готов к ее принятию. "Если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к 2030 году, потому что это двустороннее направление, если кандидат пытается, то Евросоюз тоже должен попытаться", – заявил Вархей. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, тбилиси