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Грузия может присоединиться к Механизму гражданской защиты ЕС

Грузия может присоединиться к Механизму гражданской защиты ЕС

ЕС и Грузия также укрепили сотрудничество в сфере безопасности, киберзащиты и логистических возможностей, на что выделено 63 млн евро 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T23:25+0400

2024-02-20T23:25+0400

2024-02-20T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. До конца года Грузия и Евросоюз должны согласовать присоединение к Механизму гражданской защиты ЕС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Механизм гражданской защиты ЕС – это крупнейшая в мире система скоординированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях. По его словам, ЕС и Грузия также укрепили сотрудничество в сфере безопасности, киберзащиты и логистических возможностей, на что выделено 63 млн евро. "Мы также значительно укрепили наше сотрудничество в области безопасности и обороны с Грузией через Европейский фонд мира, поддерживая возможности киберзащиты, инженерии и логистики, на которые на данный момент выделено до 63 миллионов евро. В этом году эта поддержка увеличится", – сказал Боррель. Боррель призвал правительство Грузии бороться с антизападной риторикой >>По его словам, ЕС полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны, а наблюдательная миссия ЕС в Грузии стала самой продолжительной в регионе. Боррель озвучил позицию Евросоюза на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе после восьмого по счету заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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