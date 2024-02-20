https://sputnik-georgia.ru/20240220/kak-borotsya-s-problemoy-klubnykh-narkotikov-obsudili-v-patriarkhii-gruzii-286442582.html

Как бороться с проблемой клубных наркотиков, обсудили в Патриархии Грузии

Как бороться с проблемой клубных наркотиков, обсудили в Патриархии Грузии

Участники встречи выразили обеспокоенность ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T22:16+0400

2024-02-20T22:16+0400

2024-02-20T22:16+0400

грузия

новости

общество

патриархия грузии

наркотики

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_ebafec33ddb5afd48fdf7f744e400bfb.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Проблемы, связанные с регулированием вопросов употребления клубных наркотиков и азартных игр, обсудили на встрече Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй с архиереями, сообщили в пресс-службе Патриархии. Вопрос клубных наркотиков в Грузии стал вновь актуален в начале февраля после гибели 19-летней девушки в клубе Bassiani в Тбилиси, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков. Священники и паства устроили акцию у Bassiani против продажи клубных наркотиков. На встрече прозвучало мнение о необходимости принятия эффективных мер в борьбе с клубными наркотиками со стороны церкви. В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков >>Участники встречи также обеспокоены ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, патриархия грузии, наркотики, наркополитика