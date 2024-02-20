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Как бороться с проблемой клубных наркотиков, обсудили в Патриархии Грузии
Как бороться с проблемой клубных наркотиков, обсудили в Патриархии Грузии
Участники встречи выразили обеспокоенность ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Проблемы, связанные с регулированием вопросов употребления клубных наркотиков и азартных игр, обсудили на встрече Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй с архиереями, сообщили в пресс-службе Патриархии. Вопрос клубных наркотиков в Грузии стал вновь актуален в начале февраля после гибели 19-летней девушки в клубе Bassiani в Тбилиси, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков. Священники и паства устроили акцию у Bassiani против продажи клубных наркотиков. На встрече прозвучало мнение о необходимости принятия эффективных мер в борьбе с клубными наркотиками со стороны церкви. В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков >>Участники встречи также обеспокоены ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, патриархия грузии, наркотики, наркополитика
грузия, новости, общество, патриархия грузии, наркотики, наркополитика
Как бороться с проблемой клубных наркотиков, обсудили в Патриархии Грузии
Участники встречи выразили обеспокоенность ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Проблемы, связанные с регулированием вопросов употребления клубных наркотиков и азартных игр, обсудили на встрече Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй с архиереями, сообщили в пресс-службе Патриархии.
Вопрос клубных наркотиков в Грузии стал вновь актуален в начале февраля после гибели 19-летней девушки в клубе Bassiani в Тбилиси, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков. Священники и паства устроили акцию у Bassiani против продажи клубных наркотиков.
На встрече прозвучало мнение о необходимости принятия эффективных мер в борьбе с клубными наркотиками со стороны церкви.
Участники встречи также обеспокоены ростом числа потребителей наркотиков и проблемой снижения их возраста.