https://sputnik-georgia.ru/20240220/kak-v-razvitykh-stranakh--plany-pravitelstva-gruzii-po-borbe-s-bezrabotitsey-286429508.html

Как в развитых странах – планы правительства Грузии по борьбе с безработицей

Как в развитых странах – планы правительства Грузии по борьбе с безработицей

Рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года, заявил замминистра 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T17:31+0400

2024-02-20T17:31+0400

2024-02-20T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Безработица все еще остается вызовом в Грузии, несмотря на положительную статистику, и правительство планирует снизить уровень безработицы до уровня развитых стран мира и Европы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно данным Национальной службы статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. По его словам, рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года. "Наряду с высокой экономической активностью наблюдаются положительные тенденции в направлении рынка труда. В частности, во всех четырех кварталах 2023 года продолжала расти численность занятых и снижался уровень безработицы. В результате зафиксировано рекордное количество трудоустроенных людей и минимальный уровень безработицы", – заявил Цинцадзе. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>Замминистра привел данные Национальной службы статистики, согласно которым число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек. Также выросло и число нанятых работников на 50 тысяч, что указывает на продуктивную занятость. Уровень занятости вырос на 1,6% и составил также максимальные 44,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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