https://sputnik-georgia.ru/20240219/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-286405852.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Доля трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2023 года составила 54,3% 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T22:53+0400

2024-02-19T22:53+0400

2024-02-19T23:47+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".В третьем квартале 2023 года уровень безработицы составлял 15,6%, во втором квартале – 16,7%, в первом квартале – 18%, в четвертом квартале 2022 года – 16,1%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года.За отчетный период число безработных снизилось на 0,9 тысячи человек, или 0,4%, по сравнению с тем же периодом 2022 года, и составило 248,6 тысячи человек.По данным "Сакстата", уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В четвертом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, безработица в городских поселениях снизилась на 0,2 процентного пункта, а в сельских поселениях снизилась на 1,6 процентного пункта и составила 16,2 и 14% соответственно.Как менялся уровень безработицы Грузии в 2023 году – отчет главы Службы статистики >>Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В четвертом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, этот показатель среди мужчин снизился на один процентный пункт до 16,8%, а среди женщин – на 0,3 процентного пункта до 13,5%.Активность населенияПо данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 54,3% – на 1,7 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2022 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 1,9 процентного пункта, а в сельских поселениях повысился на 1,2 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 46%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 69,8%, что на 2,1 процентного пункта выше уровня того же периода 2022 года.Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>Число нанятых работников в четвертом квартале в Грузии выросло на 74,3 тысячи человек (8,4%) по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составило 958,4 тысячи человек. Число самозанятых снизилось на 6,6 тысячи (1,6%) и составило 413,8 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале текущего года этот показатель у женщин составил 44,3%, а у мужчин – 65,9%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,6 процентного пункта, а мужчин – на 1,9 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"